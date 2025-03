Alapvetően gyengülést várnak a feltörekvő piaci devizáktól a Bank of America elemzői az amerikai vámok április 2-án várható véglegesítéséig, azonban hosszabb távon kedvezően ítélik meg azok kilátásait. Így a forintét is.

Úgy látják, a Magyar Nemzeti Bank továbbra is elkötelezett a jelenleginél valamivel erősebb forint árfolyam mellett, és ezt támogathatja a feltörekvő piaci devizák számára általában is kedvezőbb környezet. A magyar deviza számára szerintük a vártnál magasabb infláció jelenthet új kockázatot: amennyiben továbbra is kedvezőtlen számok látnak napvilágot, az a forint gyengülését vonhatja maga után.

Az MNB a befektetési bank elemzőinek meglátásai alapján egyelőre nem fog kamatot emelni, ahhoz a mostaninál jóval rosszabb inflációs számok kellenek vagy pedig a forint hirtelen jelentősebb gyengülése. A kormányzati intézkedések segíthetnek a fogyasztói árindex növekedését megfékezni, ami aggodalomra adhat okot, az az infláció tehetetlensége és a keresleti oldal által húzott áremelkedés lehet.

Euró/forint keresztárfolyam Kép: Economx, stooq.com

Az éves átlagos inflációra adott előrejelzéseket egy százalékponttal magasabbra, 5 százalékra emelték a vártnál kedvezőtlenebb januári és februári adatokra reagálva. Emlékezetes, a februári fogyasztói árindex ismét a várakozásoknál magasabb 5,6 százalék a januári 5,5 százalék után, szemben az 5,3 százalékos elemzői várakozásokkal. Ez nagyrészt az élelmiszeráraknak köszönhető. A közvetett adók nélkül számított maginfláció azonban szintén meredeken emelkedik, februárban 6 százalékra ugrott a januári 5,6 százalék és a decemberi 4,7 százalék után. A maginfláció komponenseiben széles körű árnövekedés volt megfigyelhető.

A stabil forintárfolyam szerintük elsődleges fontosságú a kormány számára a 2026-os választások előtt. Ezt mutatja az élelmiszerárakra bevezetett árkorlátozás, valamint a bankok és a távközlési cégek figyelmeztetése az indokoltnál magasabb áremelések elkerülése érdekében. Úgy látják a kormány számára egy a 390 és 400 forint közötti forintárfolyam lenne elfogadható. Ha nem sikerülne megfékezni az inflációt, az kamatemelésre kényszerítheti az MNB-t, ám jelenleg nem ez az alapvető forgatókönyv, és stabil 6,5 százalékos alapkamattal számolnak – derül ki az elemzésükből.

Meglátásuk alapján a Fidesznek óvatos költségvetési politikát kell fenntartania, mivel a hitelminősítők elég szigorúan nyomon követik a magyarországi fejleményeket. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 3,7 százalékos költségvetési hiánycélnál csak valamivel magasabb, 4 százalékot enyhén meghaladó értéket lehet megengedni anélkül, hogy annak ne legyenek negatív következményei az ország hitelminősítésére. Az anyák jövedelemadó mentessége idén a GDP 0,1 százalékának megfelelő bevételi kiesést okozhat a költségvetésnek, jövőre azonban ennél magasabb, 0,8 százalékos aránnyal számolnak.

Alapforgatókönyvük szerint a félév végén az euró árfolyama 390 forinton állhat majd, a harmadik negyedév végére azonban 390 forintig csökkenhet.

Fontosabb forint árfolyamot fenyegető kockázati tényezők lehetnek:

a vártnál magasabb infláció;

a vártnál erősebb dollár árfolyam;

illetve egy, a választások közeledtével beinduló túlzottan erőteljes költségvetési kiadásnövekedés.