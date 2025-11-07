Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel fejezte be.
Az eurót este hat órakor 384,65 forinton jegyezték a reggel hét órai 386,35 forint után. A dollár jegyzése 332,21 forintra csökkent 334,99 forintról, a svájci franké pedig 413,21 forintra ment lejjebb 414,74-ről.
A forint erősödött a 45. héten, a hétfői kezdéshez képest az euróval szemben 0,9 százalék, a dollárral és a svájci frankkal szemben 1,2 százalék nyereségre tett szert.
Az év eleje óta a forint 6,5 százalékkal erősödött az euróval, 16,4 százalékkal erősödött a dollárral és 5,7 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.
