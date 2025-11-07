Pénteken 385,3 forintért is lehetett eurót venni a bankközi devizapiacon, ez azt jelenti, hogy másfél éve nem volt ilyen erős a magyar deviza. Az Erste kommentárja szerint a forintot továbbra is a magas pozitív kamatkülönbözet támasztja, ami a lengyel jegybank e heti kamatvágásra után tovább emelkedett. "A fókusz rövid távon továbbra is a politikán és a geopolitikán van, fontos kérdés, hogy a magyar vezetés mire jut a mai washingtoni tárgyalásokon Trump elnökkel, és megállapodnak-e fontosabb gazdasági együttműködésekről" – tették hozzá.

A CIB Bank szintén kiemelte a pénteki tárgyalásokat:

az amerikai-magyar kétoldalú tárgyalásokat is pozitív várakozás előzi meg a piacon. Ha sikerül kedvező kimenetelű megállapodásokat kötni Washingtonban, akkor az további lökést adhat a forintnak rövid távon.

Pénteken megjelent egy nagyobb elemzés is a hazai deviza erősödéséről. Azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt két hónapban a magyar közbeszédben többször felmerült, hogy a legnagyobb ellenzéki párt támogatóinak növekedése miatt erősödött másfél éves csúcsra a forint. "A szakmainak kevésbé mondható érvelés azonban több ponton hibás" - mutat rá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Elemzésükben jelezték, a régió összes szuverén fizetőeszközét az elmúlt fél évben az erősödés jellemezte, amely jelenséget nehezen lehet a magyar politikai erőviszonyok átrendeződésével magyarázni. Másrészt még a kormánykritikus közvélemény kutató cégek felmérései szerint is politikai értelemben a jelenlegi kormánypártok nyerték meg az idei nyarat. Így a piac a forint erősödésével pont a jelenlegi kormánypártok relatív erősödését árazták volna be.

Kép: Economx

A gazdaságkutató véleménye az, hogy a forint idei erősödése mögött számos makrogazdasági és geopolitikai összefüggés és esemény áll, mint például a pozitív magyar reálkamat, a vámháború körüli bizonytalanság megszűnése, illetve az orosz-ukrán háború potenciális lezárása.

A forint tendenciaszerű erősödésének okai

Az év eleji megugrást követően mérséklődtek a hazai gazdaság inflációs kilátásai. A forint erősödése az inflációs kilátások mérséklődésének is köszönhető. Fő indokként a Magyar Nemzeti Bank által továbbra is magason tartott alapkamatot lehet kiemelni. A magas alapkamat ugyan stabilizálja a valutaárfolyamokat, azonban magasan tartja az adósságszolgálati kiadásokat és lassítja a hitelezési folyamatokat. Bár az orosz-ukrán háborút még nem sikerült lezárni, az érintett felek kommunikációi és lépései a béke irányába vezetnek. A piac elkezdte beárazni a régiós kockázati tényező megszűnését. A kereskedelmi háború körüli bizonytalanság megszűnésével az európai fizetőeszközök ismételten erősödni kezdtek. 2023 eleje óta (két hónap kivételével) Magyarország több terméket exportál, mint amennyit importál. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a forint iránt nagyobb a kereslet, mint a kínálat, amely összefüggés rendszerint a fizetőeszköz erősödését eredményezi. Idén a világ legnagyobb súlyú fizetőeszköze 11,6 százalékot gyengült az euróval szemben. Rendszerint a dollár erősödése esetén a tőke „haza menekül”, a kisebb devizákból kivont források pedig gyengítik azok árfolyamát. Jelenleg ennek a folyamatnak az ellentéte érvényesül, így többek között a forint is erősödik.

Van ideális euró-árfolyam?

Az exportra termelő magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességét jelentősen rontaná, ha ismételten 360-as szintre (vagy még jobban) erősödne a forint euróval szembeni cserearánya. Ebben az esetben a magyar vállalatok által külföldön eladott termékek túlságosan megdrágulnának, csökkenne az irántuk való kereslet. A magyar gazdaság számára az ideális euró-árfolyam stabil, a gyakori kilengésektől mentes. Amennyiben mégis bekövetkezne egy ilyen mértékű erősödés, a jegybankoknak számos eszközük van a fizetőeszköz gyengítésére. Rendszerint egy fizetőeszközt könnyebb gyengíteni, mint erősíteni, főleg egy kis méretű, nyitott gazdaság esetében - olvasható az elemzésben.