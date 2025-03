Egy évtizeden keresztül uralta a tőzsdei befektetők gondolkodását az úgynevezett „Fed-put” a 2010-es években. A kifejezés az opciós piacról származik, ahol a befektetők put, azaz eladási opciók vásárlásával tudnak védekezni a részvények árfolyamesése ellen.

Abból indultak ki, hogy ha a részvényárfolyamok túl sokat esnének, akkor az amerikai jegybank - Fed - közbelép, kamatot csökkent, vagy kvantitatív lazításba kezd az esés megfordítása érdekében. Ennek oka, hogy az amerikai háztartások vagyonának rettenetesen nagy hányada van valamilyen részvényárfolyamokhoz kötött befektetésekben. Ha az árfolyamok esnek, akkor az emberek azonnal szegényebbnek gondolják magukat, visszafogják fogyasztásukat és ezáltal a gazdaságban lefelé menő spirál alakulhat ki.

Donald Trump előző elnöki ciklusa idején nagyon odafigyelt a tőzsde teljesítményére és nemegyszer fordult elő, hogy valamely gazdaságpolitikai intézkedés ügyében meghátrált, ha a piac túlzottan negatívan reagált rá. Ezért most általános volt a vélekedés, hogy létezik egyfajta Trump-put is, amely megtámaszthatja az árfolyamokat. Azaz, ha túl sokat esik a tőzsde, akkor az elnök enyhít majd azokon az intézkedéseken, amelyek nem tetszenek a befektetőknek.

Az elmúlt napokban azonban több olyan jelzés is érkezett, hogy ez a Trump-put vagy az eddig gondoltnál sokkal alacsonyabb tőzsdei árfolyamoknál kezd el működni, vagy egyáltalán nem is létezik – kommentálta a hétfőn kibontakozó zuhanást a Nomura szakértője a Financial Times-nak.

A Trump kormányzat egyre több olyan jelet küld, ami szerint hajlandóak a rövid távú gazdasági teljesítményt beáldozni a hosszabb távú, általuk szükségesnek tartott reformok ügyében. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter pénteken a CNBC-nek azt mondta, nincs olyan, hogy Trump-put. Az tesz jót a tőzsdének, ha a kormány jó gazdaságpolitikát folytat és az árfolyamok akkor majd felfelé fognak menni.

A portál szerint a múlt héten azt is kijelentette, hogy a Trump adminisztráció ezúttal kevesebb figyelmet fordít a részvényárfolyamok által küldött jelzésekre és szerintük az inflációs és gazdasági folyamatok alakulásáról a kötvénypiac, az amerikai államkötvények hozamai sokkal jobb jelzéseket küld.

Bessent hozzátette, ami most zajlik, az egyfajta detoxikációs periódus az amerikai gazdaságban. A kormányzati költségcsökkentési intézkedések miatt a gazdaságnak át kell állnia az állami kiadásoktól való függésről a privát szektorból érkező keresletre.

A befektetők egyébként nem csak a kiadáscsökkentéseket emésztik nehezen, de a Trump hivatalba lépése óta teljes erejéből kiújuló kereskedelmi háborút is. Az elnök ugyan április elhalasztotta a Kanada és Mexikó elleni büntetővámok bevezetését, azonban a vas- és acélárukra kivetett vámok szerdán életbe lépnek és a Kína elleni védővámok is érvényben maradtak.

Eközben a gazdaságból is egyre aggasztóbb jelek érkeznek, van olyan indikátor is, amely szerint már az első negyedévben megindult a rohamos fékezés és a GDP növekedése negatív is lehet az első három hónapban. Erről bővebben itt írtunk.

Az S&P 500-as index hétfőn 2,7 százalékkal esett. Ez önmagában még nem nevezhető katasztrofális mértékűnek, azonban február vége felé beállított csúcsához képest alig 13 kereskedési nap alatt 9,4 százalékos volt a vezető index vesztesége. A Wall Street-i zsargon a 10 százalékost elérő esést szokta korrekciónak nevezni. A technikai elemzésben használt oszcillátorok most már kezdenek az eléggé túladott tartományba kerülni. Az index 30 napos RSI értéke most már csak 38,21, ennél alacsonyabb értékek már lassan azt a tartományt jelentik (jellemzően 37 alatt), amit mega-túladottságnak szoktak nevezni. Ennek azért van jelentősége, mivel a ciklikus irányváltást egy bikapiacon jellemzően a mega-túladottság kialakulása is jelezni szokta.

Az S&P 500-as index és 30 napos RSI mutatója Kép: Economx, stooq.com

Szigorúan vett értelemben, a csúcs és mélypont analízis alapján jelenleg az igazán kritikus szintet a tavaly szeptember 6-i lokális záróár-mélypont jelenti az indexben, 5408 pontnál ( grafikonon sárga vonal jelöli a szintet). Innen tudott ugyanis újabb csúcsra futni az index 10 százalékot meghaladó emelkedés után. A mostani helyzetben akkor lehetne medvepiacról beszélni, ha szignifikánsan ez alatt zárna a mutató, ez azonban még meglehetősen távol van a mostani, 5614 pontos indexértékhez képest.