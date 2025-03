Jelzőfáklyákkal, füsttel, tojásdobálással, fütyüléssel, bekiabálásokkal és verekedéssel akadályozta a szerb ellenzék a keddi parlamenti ülést. A házelnök azonban – akit vízzel öntöttek le – nem rendelt el szünetet. Később az egyik képviselő rosszul lett, és a mentősök megerősítették: stroke-ja volt.

Svájcban pedig a kormányoldal kezdeti ellenérzései dacára a parlament szerdán elsöprő többséggel megszavazta, hogy alkotmányban garantálhassák a svájciak készpénzhasználathoz való jogát.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elfogadhatatlannak nyilvánította, ezzel véglegesen elutasította Calin Georgescu volt román elnökjelölt Románia ellen benyújtott keresetét – közölte a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló, Európa Tanács felügyelete alatt működő emberi jogi bíróság.

Ausztriában beiktatták a hárompárti kormányt, amelynek az élén az ÖVP-s Christian Stocker lett az új kancellár.

Az Európai Unió statisztikai hivatala pedig az előző kalkulációjához képest felfelé korrigálta 2024 negyedik negyedévi GDP-növekedési becslését negyedéves és éves bázison is. A tavalyi negyedik negyedévben a bruttó hazai termék (GDP) szezonális kiigazítással 0,2 százalékkal kúszott feljebb az euróövezetben, szemben az első becslés 0,1 százalékos növekedésével. Míg az EU-ban 0,4 százalék volt GDP-növekedés a tavalyi utolsó negyedévben negyedéves összevetésben.

Elcsattant pár vámpofon

Az Egyesült Államok keddtől bevezette a korábban bejelentett különvámokat Kanadával, Mexikóval és Kínával szemben. Donald Trump amerikai elnök kifejtette,

nincs mozgástér további tárgyalásra Kanadával és Mexikóval, a 25 százalékos különvám keddtől érvénybe lép.

Korábban akadt olyan elemző is, aki azt gondolta Trump vámfenyegetése csak blöff lehet, az Economxnak nyilatkozó szakértő azonban hangsúlyozta, már az első elnöki ciklusa alapján is sejthető volt, hogy nem ez a helyzet. „Trump többször is elmondta, hogy jó eszköznek tartja a vámokat” – mondta lapunknak Csizmazia Gábor, a NKE John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa.

Az elnök Kína esetében egy újabb 10 százalékos büntetővám bevezetését említette, és úgy fogalmazott, hogy a további, hasonló intézkedések attól függenek, Kína részéről milyen válaszlépések születnek. Donald Trump szerint további vámokat az is indokolttá tehet, ha Kína valutájának gyengítésével próbálná ellensúlyozni az amerikai gazdasági intézkedés hatását.

Ezt sem Kanada, sem Kína nem hagyta szó és válaszlépés nélkül. Ottawa 25 százalékos vámok bevezetését lengette be, míg Peking úgy határozott, a mezőgazdasági termékekre szab ki további díjat.

Időközben aztán meggyőzték a legnagyobb amerikai autógyártók Trumpot, az amerikai elnök átmeneti időre mentességet adott nekik az importvám hatálya alól. Az Európai Bizottság szintén foglalkozott autóipari kérdésekkel: tervet jelentettek be az autóipar számára kulcsfontosságú stratégiai technológiák támogatására. Ebbe beletartoznak az akkumulátorok, szoftverek, és az autonóm vezetéshez való hozzáférés támogatása, illetve a szabályozási terhek csökkentése – számolt be a Euronews.

Trump a hét végén aztán még tovább hátrált: úgy döntött, egy hónappal eltolja a vámok kivetését a mexikói és kanadai árukra.

Ukrajna nem kap több amerikai segélyt

Trump Zelenszkijjel folytatott, kudarcba fulladt pénteki találkozója után úgy határozott,

az Egyesült Államok azonnali hatállyal ideiglenesen felfüggeszti a katonai segélyt Ukrajnának.

Denisz Smihal ukrán kormányfő kedden kijelentette, az Egyesült Államok katonai segítsége nélkül is képesek lesznek felvenni a harcot Oroszországgal. „Hadseregünknek és a kormánynak megvannak az eszközei és képességei, hogy fenntartsák a helyzetet a frontvonalon. Ezekről természetesen nem lehet kiadni részletes információkat” – fogalmazott a miniszterelnök.

Dick Schoof holland miniszterelnök az amerikai lépéssel ellentétben azt jelentette be, Hollandia további 3,5 milliárd eurót különített el Ukrajna támogatására 2026-ban.

Az ukrán és az amerikai tárgyalók közben újrakezdték a munkát, ezt maga Zelenszkij jelentette be, Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint pedig nagyon biztatóak azok a jelek, amelyeket Ukrajna ad az Egyesült Államoknak a háború lezárása kapcsán.

Orbán egyedül vétózott

Az Európai Bizottság március 19-én bemutatja az európai védelmi fehér könyvet, valamint egy javaslatot a védelmi ipar egyszerűsítésére, amely hozzájárulhat a gyorsabb és hatékonyabb fejlesztésekhez az ágazatban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a rendkívüli uniós csúcsot lezáró csütörtök esti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Európa komoly fenyegetéssel néz szembe, ezért az uniós felfegyverzési terv akár 800 milliárd eurót mozgósíthat a katonai képességek megerősítésére.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök blokkolta az Ukrajnáról szóló közös uniós szöveget, az EU-tanács elnöke, António Costa azonban ezt nem hagyta szó nélkül.

„Tiszteletben tartjuk Magyarország álláspontját, de ez egy a 27-ből. A 26 pedig több, mint egy”

– mondta. „Magyarország elszigetelődött.”