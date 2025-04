Sorra igyekeznek a megváltozott tőzsdei valósághoz igazítani előrejelzéseiket a Wall Street nagy befektetési bankjainak stratégái a múlt heti nagy zuhanások után. A Bloomberg jelentése szerint a világ egyik legnagyobb vagyonkezelő cégének tekintett BlackRock Inc. stratégái például három hónapos időtávon az amerikai részvényeket felülsúlyozásról semlegesre minősítették le, mondván, a globális kereskedelmi feszültségek jelentős eszkalálódása miatt rövid távon nagyobb nyomást várnak a kockázatosabb eszközök árára.

Eközben a Goldman Sachs stratégái szerint a részvényeladási hullám akár hosszabb ideig tartó ciklikus medvepiacba is átfordulhat, mivel a recessziós kockázatok növekednek. A ciklikus medvepiacok a historikus példák alapján jellemzően két évig tartanak, és öt évbe telik, amíg a vezető indexek elérik előző bikapiacon elért csúcsukat. Az egyszeri, esemény-vezérelt sokkokkal ellentétben ezek a gazdasági ciklus függvényei. Esemény-vezérelt sokk volt például a Covid kitörését követő hatalmas árzuhanás is.

A Goldmannál egyelőre esemény-vezérelt medvepiacnak tekintik a mostani eladási hullámot. A részvények általában 30 százalékos esést szenvednek el mindkét fajta medvepiacon, de az időtartam más, mivel az esemény-vezérelt visszaesések rövidebbek és gyorsabb a részvényárak utána következő talpra állása is. Ők most 45 százalékra emelték az amerikai gazdaság recesszióba süllyedésének valószínűségét.

A BlackRock vezérigazgatója szerint nagyon sok amerikai vállalatvezetővel beszélt az elmúlt napokban, akiknek meggyőződése, hogy a recesszió már be is köszöntött az amerikai gazdaságban. Eközben a piac egyre inkább bízik abban, hogy a Fed a korábban vártnál nagyobb ütemben fog idén kamatot csökkenteni az év végéig, azonban elég sok olyan vélemény is van, hogy erre meglehetősen kicsi a jegybank mozgástere az emelkedő inflációs kockázatok miatt.

A legtöbb elemző és befektető egyelőre nem lát közvetlen kockázatot a globális pénzügyi rendszerben. Annak ellenére, hogy globálisan a részvényárfolyamok csökkenése miatt részvénypiaci kapitalizáció rövid idő alatt mintegy 10 billió (ezermilliárd) dollárral csökkent. Azonban a feszültség nő a piacon, ennek csalhatatlan jele a vállalati kötvénypiacok átmeneti lefagyása és a fizetésképtelenség ellen védő eszközök árfolyamának megugrása.