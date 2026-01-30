Botka László csütörtöki évadnyitó rendezvényén arról számolt be, hogy a kínai autógyártó már 960 munkavállalót felvett szegedi gyárába, 70 százalékuk magyar, nagyobbik részük szegedi.

Az Összefogás Szegedért polgármestere elmondta: a gyár termelése több év alatt fut majd föl a tervezett szintre, ezzel párhuzamosan bővül a foglalkoztatotti létszám is.

Beszélt arról is, hogy Szegeden a munkanélküliség az országban az egyik legalacsonyabb, 1,3 százalék, a város szakképző intézményeiben tanuló diákok 52 százaléka nem Szegeden lakik, és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Mérnöki Karával is megállapodást kötött a cég. Számítanak munkavállalókra Szeged vonzáskörzetéből, a többi közt Makó térségéből, valamint a Vajdaság északi részéből.

A kormány vállalása szerint megkönnyítik a határ menti ingázók közlekedését, külön sávot kialakítva számukra a röszkei közúti átkelőhelyen - közölte Botka László az MTI tudósítása szerint.