Botka László jelezte: a gyárban külföldi, ázsiai vendégmunkások is dolgoznak majd, ami szerinte nem jelent különösebb feszültséget a városban, mivel Szeged lakói évtizedek óta hozzászoktak a nemzetközi jelenléthez.
Az autóipari beruházással kapcsolatban az önkormányzat feladata volt az üzem építéséhez szükséges, mintegy 300 hektáros terület biztosítása. Ebből 100 hektár eleve ipari terület volt, melyen az eredeti tervek szerint a Pick Szeged Zrt. építette volna föl új szalámigyártó-üzemét, amelyet végül a régi telephelyükön, a Horgosi úton alakítanak ki.
Mint a polgármester mondta, a fennmaradó 200 hektár jellemzően termőföld volt, melyen sok tulajdonos osztozott. A parcellák tulajdonosainak többsége elfogadta a kisajátítás során a kormányhivatal által megállapított árat, néhányan azonban bírósághoz fordultak. A perek jogerősen lezárultak, a bíróság pedig megállapította, szabálytalan volt a vételárak megállapítása, azok magasabbak az előírtnál, így a tulajdonosoknak vissza kellene fizetniük a különbözetet - közölte. Hozzátette: Szeged 2026-os költségvetésének megalkotása során azt fogja javasolni a közgyűlésnek, az önkormányzat mondjon le erről a követeléséről.
A polgármester beszélt arról is, hogy ők sem tudják még, mikor lesz pontosan a gyáravató. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy a BYD magyarországi gyárában tavasszal indul meg a termelés.