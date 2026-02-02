Jelentősen esett a BYD 2026 eleji értékesítése: januárban az eladások az előző év azonos hónapához képest 30,1 százalékkal csökkentek, 210 051 járműre - számolt be az n-tv.de német hírportál a kínai elektromosautó-gyártó tőzsdei közleménye alapján. A cikkből kiderül, hogy ez már az ötödik egymást követő gyenge hónapja a vállalaltnak.

Bár a cég nem részletezte a visszaesés okát, de tény, hogy a BYD külső bizonytalanságokkal és erős árversennyel küzd a kínai piacon, ahol a Geely és a Leapmotor jelent kihívást az olcsóbb modellek piacán. A BYD vissza is fogta a gyártást, amely 29,1 százalékos visszaesést eredményezett.

Pozitív fejlemény ugyanakkor, hogy BYD exportja tovább nőtt: januárban 100 482 autót adott el külfölön. A BYD az egész évre 1,3 milliós exportcélt tűzte ki, ami 24 százalékos növekedést jelentene 2025-höz képest, bár elmarad a korábban említett, akár 1,6 milliós céljától.

Tavaly a BYD az erős külföldi eladásoknak köszönhetően megelőzte a Teslát, és a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált.

A globális jelenlét erősítése érdekében a tervek szerint idén Magyarországon új gyár áll üzembe - emeli ki a cikk.

A gyenge eladási adatok miatt a BYD részvényei hétfőn egy éve nem látott mélypontra zuhantak - számolt be a Reuters.