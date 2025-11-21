A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,90 pontos emelkedéssel, 107 568,45 ponton nyitott pénteken.

Esés várható pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 371,32 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, 107 565,55 ponton zárt csütörtökön.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy a nemzetközi befektetői hangulat ismét elromlott, így a negatív tartományban indulhat a kereskedés. A BUX indexben 106 ezer pontnál húzódik fontos támasz, míg 108 ezer pontnál ellenállás.

A vezető részvények közül az OTP grafikonján változatlanul 31 865 forintnál látható fontos támasz, 32 500 forintnál ellenállási szint. Hozzátette: céláremelés érkezett az OTP-re. Az Oddo BHF 28 600 forintról 35 ezer forintra emelte az OTP részvényeire vonatkozó 12 havi célárfolyamot, az ajánlás továbbra is semleges. A részvényt követő 17 elemző közöl 14 vételre, 1 tartásra, 2 eladásra javasolja, a medián célárfolyam jelenleg 35 250 forint - írta. Az OTP-részvények ára csütörtökön 160 forinttal, 0,5 százalékkal 32 360 forintra nőtt, forgalmuk 10,7 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama érintette a 3150 forintos szintet, mely ellenállást jelent, támasz pedig 3043 forintnál húzódik. A Mol csütörtökön 22 forinttal, 0,71 százalékkal 3100 forintra erősödött, 4,2 milliárd forintos forgalomban.

A Richter árfolyama továbbra is 9700 forint közelében mozog, a következő erős támasz 9500 forintnál látható, míg ellenállás 9870 forintnál. A Richter-papírok árfolyama csütörtökön 10 forinttal, 0,1 százalékkal 9690 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom a 200 napos mozgóátlagot tesztelgeti alulról, ami 1736 forintnál jelent fontos rövid távú ellenállást, a következő támasz pedig 1700 forintnál van. Csütörtökön a Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,7 százalékkal 1732 forintra emelkedett, forgalma 571,1 millió forint volt.