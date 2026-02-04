Nagyon pörgött a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén, a napi forgalom többszöröse volt az átlagosnak, megközelítve a 36 milliárd forintot. Az árfolyamok csak egy irányt ismertek, a vezető részvényekre hatalmas lendülettel vetették rá magukat a befektetők. A BUX záróárfolyama 133 311 pont volt, a 2,3 százalékos emelkedés után új történelmi csúcsot döntött az index.

A BUX mellett új csúcson zárt az OTP, a Mol és a Richter részvények árfolyama is.

Kapcsolódó Nem kell messzire menni a legjobb befektetésekért

A nap nyertese a több mint 4 százalékkal dráguló Mol volt, de nem sokkal maradt le a Richter sem, a gyógyszergyártó részvénye 3,5 százalékkal erősödött. A kőbányai társaság jó híreket kapott Amerikából. Az általuk fejlesztett antipszichotikum negyedéves forgalma bőven meghaladta a várakozásokat, és az 1 milliárd dolláros értéket (22 millió dollárral). Mindez azért fontos, mert a Richter ebből szabadalmi jogdíjat kap, az összeg közel húsz százalékát. A magyar cég és pláne az ottani értékesítési partner (Abbvie) elégedett lehet azzal is, hogy a készítmény forgalma év/év alapon több mint 10 százalékkal futott fel. A teljes üzleti évben a Vraylar gyógyszer forgalma 3,6 milliárd dollár volt.

A Mol piacán az sem okozott fennfordulást, hogy elemzők szerint a magyar olajtársaságot is érintheti a kormány 50 milliárd forintos rezsitámogató intézkedése. Ezt a plusz kiadást részben költségvetési forrásból, illetve energiaipari szolgáltatókat terhelő további adókból teremtené elő a kormány. Elméletileg a Molt is érintheti az intézkedés, a hír negatív, de nem jelentős hatású a Molra – véli az Erste.

Az OTP-részvények árfolyama 1,9 százalékkal emelkedett, a blue chipek közül csak a Telekom árfolyama csökkent.