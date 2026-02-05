Hetvenezer dollár esett csütörtökön a vezető kriptovaluta árfolyama, amely ezzel 15 hónapos mélypontra zuhant vissza. A tavaly októberi csúcshoz képest pedig már 44 százalékot vesztett értékéből a Bitcoin. A Coinglass adatai szerint tetemes a long pozíciók kényszerzárása, csak az elmúlt 24 órában 722 millió dollárnyi likvidálás történt, miután a globális piacok kockázatkerülése a kriptókat sem kerülte el.

A Bitcoin árfolyammozgása az elmúlt 24 órában (dollár)

A visszaesés azonban nem véletlen, elér ránézni a Nasdaq 100 index előző napi teljesítményére (2 százalékos mínusz), nagyon rájárt a rúd a szoftvercégek és a chipgyártók részvényeire. A jelek szerint csütörtökön is inkább az eladók dominálják a tőzsdei mozgásokat, ez alúl a BUX sem kivétel, a budapesti tőzsdemutató közel 1,5 százalékkal került lejjebb.

A kriptopiacokon azonban nagyobb a félelem, mint a tőzsdéken. A Bloomberg idézte Andrew Tut, az Efficient Frontier üzletfejlesztési vezetőjét, szerinte ha az árfolyam lemegy 68 ezer dollárig, akkor a 2024-es mélypont visszatesztelése következhet, az pedig 50 ezer dollár alatt volt.

Az amerikai tőzsdén jegyzett Bitcoin alapokba (ETF-ek) hétfőn még 562 millió dollár nettó beáramlás történt, kedden és szerdán azonban összesen több mint 800 millióval több pénz távozott az ETF-ekből, mint amennyiért a befektetők vásároltak.

A token értéke idén 20 százalékkal esett, a teljes kriptopiacról csak a múlt héten 460 milliárd dollár füstölt el.