Hetvenezer dollár esett csütörtökön a vezető kriptovaluta árfolyama, amely ezzel 15 hónapos mélypontra zuhant vissza. A tavaly októberi csúcshoz képest pedig már 44 százalékot vesztett értékéből a Bitcoin. A Coinglass adatai szerint tetemes a long pozíciók kényszerzárása, csak az elmúlt 24 órában 722 millió dollárnyi likvidálás történt, miután a globális piacok kockázatkerülése a kriptókat sem kerülte el.
A visszaesés azonban nem véletlen, elér ránézni a Nasdaq 100 index előző napi teljesítményére (2 százalékos mínusz), nagyon rájárt a rúd a szoftvercégek és a chipgyártók részvényeire. A jelek szerint csütörtökön is inkább az eladók dominálják a tőzsdei mozgásokat, ez alúl a BUX sem kivétel, a budapesti tőzsdemutató közel 1,5 százalékkal került lejjebb.
A kriptopiacokon azonban nagyobb a félelem, mint a tőzsdéken. A Bloomberg idézte Andrew Tut, az Efficient Frontier üzletfejlesztési vezetőjét, szerinte ha az árfolyam lemegy 68 ezer dollárig, akkor a 2024-es mélypont visszatesztelése következhet, az pedig 50 ezer dollár alatt volt.
Az amerikai tőzsdén jegyzett Bitcoin alapokba (ETF-ek) hétfőn még 562 millió dollár nettó beáramlás történt, kedden és szerdán azonban összesen több mint 800 millióval több pénz távozott az ETF-ekből, mint amennyiért a befektetők vásároltak.
A token értéke idén 20 százalékkal esett, a teljes kriptopiacról csak a múlt héten 460 milliárd dollár füstölt el.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!