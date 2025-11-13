A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 63,75 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel, 108 213,63 ponton, új csúcson zárt csütörtökön.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, átlag feletti forgalomban a BUX felülteljesítő volt a magyar tőzsde zárásakor még nyitva tartó nyugat-európai, továbbá az amerikai börzékhez képest. Az OTP emelkedése húzta kis pluszba az indexet, a befektetők vételi lehetőséget láttak a bankpapírban a bankadó várható emeléséről szóló híreket követő keddi árfolyamcsökkenés után.

Hozzátette, a Magyar Telekom papírjainál a visszaesést profirealizálás, a Mol esetében pedig azok az amerikai bejelentések okozhatták, hogy nem határozatlan időre szól a szankciók alóli mentesség az orosz olajra.

A Mol árfolyama 22 forinttal, 0,71 százalékkal 3062 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 38 forinttal, 2,11 százalékkal 1762 forintra, a Richter-papírok árfolyama 55 forinttal, 0,56 százalékkal 9835 forintra gyengült. Az OTP-részvények ára 240 forinttal, 0,75 százalékkal 32 440 forintra erősödött.