Újabb bántalmazási ügy látott napvilágot a Szőlő utcai nevelőintézetben: a Központi Nyomozó Főügyészség egy rendészt vett őrizetbe, aki a gyanú szerint egy letartóztatásban lévő fiatalkorút bántalmazott.

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. december 8-án a Budapesti Javítóintézet rácsokkal körbekerített udvarán kísérte az alakzatban közlekedő növendékeket, amikor egyikük kivált a sorból és megállt. A rendész többször felszólította a fiatalkorút, hogy térjen vissza társai közé, de ő ennek nem tett eleget és megkapaszkodott a rácsban azért, hogy ne kelljen az épületbe visszamennie. Miután a rendész eredménytelenül próbálta a letartóztatásban lévő személyt a rácstól elhúzni, ökölbe szorított kezével kis-közepes erővel gyomron ütötte – írja a hvg.hu.

Az eset során a fiatalkorú nem szenvedett sérülést, de a rendészt gyanúsítottként hallgatták ki.

A múlt heti demonstrációt követően a 444.hu a köztársasági elnököt is megkereste azzal kapcsolatban, hogy feladatának érzi-e a gyermekvédelmi botrányok ügyében való fellépést.

Sulyok Tamás válaszában hangsúlyozta: az Alaptörvény nem biztosít számára szakpolitikai, hatósági vagy igazságszolgáltatási jogköröket, így a felelősség az érintett szerveket terheli.

A köztársasági elnök december 11-én kiadott közleményében nemzeti egyetértésről beszélt a gyerekekkel szembeni bűncselekmények szigorú büntetését illetően, ugyanakkor óvatosságra intett az indulatkeltéssel szemben – írja a Telex.

A vita új lendületet kapott azután, hogy nyilvánosságra került egy 2021-es belső szakmai jelentés, amely szerint az állami gondozásban élő gyerekek mintegy ötödét érhette abúzus. A köztársasági elnök erre reagálva megerősítette korábbi álláspontját: az ilyen bűncselekmények elkövetőit súlyosan meg kell büntetni.