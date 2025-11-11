A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,8 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 107 229,31 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta:

a bankadó emelésével kapcsolatos hírek hatására az OTP-nél komoly eladói nyomás alakult ki. A bankpapír forgalma is jelentős volt. Hozzátette: az európai hangulat pozitív, ez az egyedi hír húzta le a magyar tőzsdeindexet.

A Mol 50 forinttal, 1,68 százalékkal 3020 forintra erősödött, 3,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 820 forinttal, 2,5 százalékkal 32 000 forintra csökkent, forgalmuk 22,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1782 forintra esett, forgalma 345,4 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,44 százalékkal 9865 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 432 ponton zárt kedden, ez 13,54 pontos, 0,13 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.