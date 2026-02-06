A részvények árfolyama pénteken emelkedett, ami pozitívan zárja a volatilis hetet, mivel a befektetők visszatértek a technológiai részvényekhez, miután több napon át értékelték a mesterséges intelligencia szoftveriparra jelentett veszélyét – írja a CNBC.

A Dow Jones ipari átlag 963 ponttal, azaz 2 százalékkal nőtt, az S&P 500 1,5 százalékkal emelkedett, míg a Nasdaq Composite 1,6 százalékkal ugrott meg. Ezekkel a mozgásokkal az S&P 500 index ismét zöldre váltott 2026-ra, de a szélesebb piaci index továbbra is negatív hétre számít, akárcsak a technológiai szektorban erősödő Nasdaq. Az S&P 500 0,5 százalékkal csökkent, míg a Nasdaq több mint 2 százalékot esett a hét folyamán. A 30 részvényt tartalmazó Dow index eközben 2 százalékkal emelkedett a hét elejétől számítva.

A különféle technológiai márkák fellendülése lendületet adott a szélesebb piacnak.

Az Nvidia és a Microsoft a két fő nyertes volt, az előbbi 6 százalékkal, az utóbbi 1 százalékkal emelkedett – ami jelentős fellendülést jelent a két cég által ezen a héten elszenvedett, százalékosan közel kétszámjegyű visszaesés után. Az Amazon volt a kiugró a csoporton belül, mivel a részvények 8 százalékot estek. Bár befektetőivel az e-kereskedelmi óriás közölte, idén 200 milliárd dolláros tőkekiadásra számítanak.

A techszektor mellett a befektetők olyan területeken is vásároltak részvényeket, mint az ipar és a pénzügy. A bitcoin pénteken szintén visszanyerte veszteségeit, 9 százalékkal emelkedve, így ismét 69 000 dollár fölé emelkedett, miután egyik napról a másikra rövid időre 61 000 dollár alá is benézett. Bár a legnagyobb kriptovaluta a tavaly október eleji 126 000 dolláros rekordmagassághoz képest még nem nyerte vissza erejét.

„A mesterséges intelligenciával kapcsolatos vélemények újraértékelése nem változtatja meg lényegesen a mesterséges intelligencia beruházási ciklusának középpontjában álló nagy technológiai vállalatok fundamentumairól alkotott konstruktív véleményünket”

– fogalmazott Venu Krishna, a Barclays részvénystratégája. „Értékelésük továbbra is meggyőző, és továbbra is rugalmasnak látjuk a bevételi profiljaikat, még akkor is, ha a piac átmenetileg visszakozik a mesterséges intelligencia által vezérelt narratíváktól.”

Ugyanakkor a chiprészvények fellendültek, a VanEck Semiconductor ETF 3 százalékkal emelkedett pénteken.