A csütörtöki visszaesés azután következett be, hogy a Microsoft 66 százalékos éves növekedést jelentett adatközponti kiadásaiban, így a decemberig tartó három hónapban a tőkekiadásai 37,5 milliárd dollárra emelkedtek.
Degeszre tömte magát a MicrosoftA Microsoft negyedéves bevétele és nyeresége is jelentősebben nőtt a vártnál.
„A költekezés mértéke olyan magas, hogy a hangsúly a bevételszerzésen van”
- A technológiai szektorban meghatározó Nasdaq Composite index csütörtök reggel akár 2,6 százalékot is esett, mielőtt 0,7 százalékkal alacsonyabban zárt volna.
- Az S&P 500 index 0,1 százalékkal csökkent.
Az Oracle, amely 300 milliárd dolláros adatközpont-megállapodást írt alá az OpenAI-val, csütörtökön 2,2 százalékot esett.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
