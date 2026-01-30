A Microsoft 360 milliárd dollárt veszített piaci értékéből, miután a mesterséges intelligencia befektetései megijesztették a befektetőket.
A szoftvercsoport részvényei csütörtökön 10 százalékot estek, ami a 2020-as koronavírus-járvány tetőzése óta a legrosszabb nap, és a Microsoft piaci kapitalizációja 3200 milliárd dolláron kötött ki.

A csütörtöki visszaesés azután következett be, hogy a Microsoft 66 százalékos éves növekedést jelentett adatközponti kiadásaiban, így a decemberig tartó három hónapban a tőkekiadásai 37,5 milliárd dollárra emelkedtek.

A Microsoft a vártnál lassabb felhőalapú növekedésről is beszámolt, bár a korrigált nettó nyereség és bevétel is meghaladta az elemzők várakozásait.

Degeszre tömte magát a Microsoft

A Microsoft negyedéves bevétele és nyeresége is jelentősebben nőtt a vártnál.
Az eladási hullám rávilágít arra, hogy a befektetők továbbra is aggódnak a Big Tech cégek kiadásai miatt, amelyek a nagy mesterséges intelligencia modellek betanításához és működtetéséhez szükséges számítási teljesítmény biztosítására irányulnak.
Míg a Wall Street lelkesen tekint a mesterséges intelligencia számos iparág átalakítására irányuló lehetőségeire, továbbra sem világos, hogy mennyi időbe telik, mire a nagy költségek megtérülnek.

„A költekezés mértéke olyan magas, hogy a hangsúly a bevételszerzésen van”

– figyelmeztetett Venu Krishna, a Barclays amerikai részvénystratégiai vezetője a Financial Times érdeklődésére.
A tágabb piac is visszaesett csütörtökön, követve a Microsoft részvényeinek esését.
  • A technológiai szektorban meghatározó Nasdaq Composite index csütörtök reggel akár 2,6 százalékot is esett, mielőtt 0,7 százalékkal alacsonyabban zárt volna.
  • Az S&P 500 index 0,1 százalékkal csökkent.
Amint arról az Economxon is beszámoltunk, az Amazon, a Microsoft és az Nvidia összedugták a fejüket, és jelenleg összesen mintegy 60 milliárd dolláros OpenAI-ba történő befektetésről tárgyalnak

Az Oracle, amely 300 milliárd dolláros adatközpont-megállapodást írt alá az OpenAI-val, csütörtökön 2,2 százalékot esett.

A Meta ezzel szemben 10,4 százalékkal emelkedett, miután eredményei meghaladták a várakozásokat, ami rávilágít a Szilícium-völgy óriásai közötti növekvő eltérésre.

