Jeffrey Epstein amerikai pénzügyi befektetőt Donald Trump amerikai elnök parancsára ölték meg, mert „neveket akart felsorolni”, állítja testvére, Mark Epstein – írja a Gazeta a Metro nyomán.
Emlékeztetnek, Trumpot soha nem vádolták meg az Epstein halálával kapcsolatos ügyben, amelyet öngyilkosságnak minősítettek.
Kapcsolódó
A napokban nyilvánosságra hozott, több millió oldalnyi FBI-dokumentumok állítólag egy dallasi limuzinsofőr hívásának részleteit is tartalmazzák, aki
azt állítja, meghallotta Trump egyik 1995-ös telefonbeszélgetését, amikor is „egy lány megerőszakolásáról” beszélt, és megemlítette a „Jeffrey” nevet.
Ez feltehetően a szexuális bűnelkövető milliárdos nevét is takarhatja.
Ismeretes, Epsteint azzal vádolták, hogy 2002 és 2005 között több tucatnyi kiskorú lánnyal szervezett látogatásokat New York-i otthonába és magánszigetére. A nyomozók megállapították, hogy a legfiatalabb áldozat 14 éves volt.
