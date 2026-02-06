Hat ember megsérült, miután gránátot dobtak egy szépségszalonra Grenoble-ben. Az AFP szerint délután három óra körül több ember is beiramodott a franciaországi üzletbe, ők élesíthették a gránátot.

A Le Figaro szerint

a könnyebb sérültek között egy ötéves gyerek is volt.

Őket a helyszínen ellátták, majd pedig kórházba szállították, írja az esetről a 24.hu.

A megtámadott szépségszalon egy emeletes lakóépület földszintjén helyezkedett el, az ablakok betörtek a robbanástól.