Hat ember megsérült, miután gránátot dobtak egy szépségszalonra Grenoble-ben. Az AFP szerint délután három óra körül több ember is beiramodott a franciaországi üzletbe, ők élesíthették a gránátot.
A Le Figaro szerint
a könnyebb sérültek között egy ötéves gyerek is volt.
Őket a helyszínen ellátták, majd pedig kórházba szállították, írja az esetről a 24.hu.
A megtámadott szépségszalon egy emeletes lakóépület földszintjén helyezkedett el, az ablakok betörtek a robbanástól.
