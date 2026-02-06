Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,36 forintról 377,92 forintra csökkent. A nap folyamán a jegyzés 377,17 és 380,56 forint között mozgott, vagyis a forint a nap végére a sáv erősebb oldalán zárt.

A svájci frank esetében szintén egyértelmű volt az elmozdulás: a reggeli 415,15 forintos szintről 412,43 forintra süllyedt az árfolyam. A dollárral szemben a forint még látványosabban erősödött, a jegyzés 322,40 forintról 320,04 forintra csökkent.

A nemzetközi devizapiacon közben az euró is kissé erősödött a dollárral szemben: a reggeli 1,1798 dolláros szintről 1,1811 dollárra emelkedett az euró árfolyama.

A pénteki mozgás illeszkedik az elmúlt napok trendjébe: a forint továbbra is stabilan teljesít, és egyre inkább a 378–380-as euró-forintos sáv alsó tartományát teszteli. A következő napokban a piaci figyelem a költségvetési és inflációs adatokra, valamint a jegybanki kommunikációra összpontosulhat, amelyek meghatározhatják, hogy a forint képes-e tartósan is ezen az erősebb szinten maradni.