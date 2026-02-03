A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1893,24 pontos, 1,47 százalékos emelkedéssel 130 284,26 pontos történelmi csúcson zárt kedden.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a kedvező befektetői hangulattal magyarázta, hogy a vezető részvények többsége lényeges kibocsátói események nélkül is jó napot zárt. Hozzátette, a kedden megjelent hírek egyedül a Richter árfolyamát befolyásolhatták valamelyest, a gyógyszergyártó ugyanis bejelentette, hogy erősíti az együttműködését a japán Fuji Pharmával.

A Mol 94 forinttal, 2,44 százalékkal 3950 forintra, az OTP-részvények ára 470 forinttal, 1,16 százalékkal 40 870 forintra, a Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 2,02 százalékkal 11 100 forintra erősödött. A Magyar Telekom 2040 forinton maradt.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 263,91 ponton zárt kedden, ez 120,4 pontos, 1,19 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.