A győri polgármester újabb posztban reagált a Győr-Szol Zrt. közleményére, amely szerint egy forint sem hiányzik a városi lakáskasszából. „Hiába mutatják meg, mennyi pénznek kellene meglennie a főkönyvben, ha a bankszámlán csak töredéke van” – idézi Pintér Bencét az Index.

A polgármester kedden reggel jelentette be, hogy feljelentést tesz, és kezdeményezi a közgyűlés feloszlatását, mert a Fidesz-többségű testület felügyeletében álló Győr-Szol kezelésében szerinte 1,7 milliárd forint tűnt el az önkormányzat lakáskasszájából. A harmincegy éve gyűlő kasszában 2025 januárjában még több mint 2 milliárd forint volt, szeptemberre viszont már csak 304 millió maradt a bankszámlán.

A Győr-Szol még délelőtt közleményben reagált, amelyben azt írták: „minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik belőle”. A cég szerint a szerződés nem ír elő elkülönített bankszámlát, csak elkülönített nyilvántartást, és mellékelte a főkönyvi kivonatot, amely 2,1 milliárd forintos egyenleget mutat. A Győr-Szol arra kérte a polgármestert, hogy „szakmai egyeztetésekre törekedjen a közösségi médiában való kommunikáció helyett”.

Pintér szerint úgy látszik, hogy „mindenkit hülyének néz Fekete Dávid és a Győr-Szol Zrt.” – utalt a fideszes városstratégiai bizottság elnökére. A polgármester szerint a cég azzal próbálja meggyőzni a győrieket, hogy közzétette, mennyi pénznek kellene meglennie, de ez a probléma lényegét nem érinti.