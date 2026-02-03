Nehézfémek kioldódása miatt üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger üzletekből a forgalmazó – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján kedden közzétett felhívásban.

Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés szerint határérték feletti ólmot és kadmiumot mértek a termékben, amely Dánián keresztül jutott el Magyarországra, a Tiger Stores Hungary Zrt. boltjaiba. A 220 milliliteres, Kínában gyártott, virágmintás üvegpohár cikkszáma 3060031, forgalmazója a Flying Tiger Copenhagen.

Kép: NKFH

A közlemény szerint az NKFH azonnal fölvette a kapcsolatot a magyarországi vállalkozással. A Tiger Stores Hungary Zrt. megtette a szükséges intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi.

Az NKFH tájékoztatása szerint a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, ugyanakkor ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba és az élelmiszerekbe is.

Bizonyos nehézfémek ugyanakkor a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát is.