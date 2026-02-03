A párizsi ügyészség megszállta az X franciaországi irodáját. A hatóságok szerint az ügy, amelyben 2025 januárjában indult nyomozás, akkor kezdődött, amikor az X közösségi platform algoritmusa által ajánlott tartalmakat kezdték vizsgálni, majd pedig kiterjesztették azt a Grok AI chatbotra is.

A BBC az ügyészség közleménye alapján azt írja, hogy Elon Muskot és az X korábbi vezérigazgatóját, Linda Yaccarinót beidézték az áprilisi meghallgatásokra. Ugyan maga az X még nem nyilatkozott a razziával kapcsolatosan, de korábban szólásszabadság elleni támadásnak minősítette a vizsgálatot. Még korábban, 2025 júliusában politikai indíttatásúnak minősítették a vizsgálat kiterjesztését és tagadták azokat az állításokat, miszerint manipulálták volna az algoritmust.

Pavel Durov, a Telegram alapítója, akire korábban szintén lecsaptak a francia hatóságok, azzal vádolta meg Franciaországot, hogy az egyetlen ország a világon, amely büntetőjogi eljárást indít minden olyan közösségi hálózat ellen, amely bizonyos fokú szabadságot biztosít az embereknek.