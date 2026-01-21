Fontos mérföldkőhöz érkezett az OTP CETOP ETF: a kelet-közép-európai blue chipekre fókuszáló, tőzsdén kereskedett alap nettó eszközértéke 100 millió euró fölé emelkedett. Ezzel a 2024 tavaszán indult ETF rövid idő alatt vált a hazai piac egyik legdinamikusabb növekedését produkáló befektetési termékévé, ami arra utal, hogy a régiós részvénypiacok iránt nemcsak intézményi, hanem lakossági oldalon is érezhetően nő az érdeklődés.

A 100 millió eurós összeg nem csupán egy látványos szám, hanem annak is egyértelmű bizonyítéka, hogy megfelelő struktúrával és átlátható működéssel régiós szinten is meghatározó befektetési terméket lehet létrehozni. Olyat, amely egyfajta térségi benchmarkká válhat, és amely képes arra, hogy tartósan is megőrizze a kelet-közép-európai piacok iránti érdeklődést

– mondta Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.

Egy kattintással elérhetők a régió csúcscégei

Az alap egyetlen befektetési eszközben ad hozzáférést Kelet-Közép-Európa legnagyobb, legforgalmasabb tőzsdei vállalataihoz, így azok számára is egyszerű belépőt jelent a régióba, akik eddig túl kockázatosnak vagy túl bonyolultnak tartották, hogy külön fektessenek be az egyes országok piacain. Ez egyszerre érvényes a magánbefektetőkre és az intézményiekre is, hiszen utóbbiak között sok olyan szereplő volt, amely jogi vagy elszámolástechnikai akadályok miatt eddig nem léphetett be a kelet-közép-európai tőkepiacokra.

Turner Tibor, az OTP Alapkezelő általános vezérigazgató-helyettese szerint Kelet-Közép-Európa részvénypiacai továbbra is alulértékeltek a fejlett piacokhoz képest, ez hosszabb távon is vonzó belépési pontot kínálhat a befektetőknek.

Az indexben lévő cégek piaci kapitalizációhoz képest a CETOP vagyon kisebb, mint egy 0,1 százalék. Ez azt jelenti, hogy bőven van még tér növekedésre, ha sikerül még több lakossági és intézményi megtakarítást az ETF-be csatornázni.

56 százalék hozam egy év alatt

"A CETOP NTR index a legnagyobb forgalmú ETF volt a BÉT-en 2025-ben, és az 56 százalékos tavalyi hozama jól mutatja a kelet-közép-európai részvénypiacok erejét. Az index növekedése és az ETF népszerűsége azt jelzi, hogy a régiós, köztük a magyar vállalatok részvényei vonzók a hazai és a nemzetközi lakossági és intézményi befektetők számára is” – fogalmazott Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. Tóth Tibor felidézte,

Magyarországon a lakossági megtakarítás meghaladja a 110 ezer milliárd forintot, és ebből a 24 ezer milliárd forint az a megtakarítás, ami nincs semmilyen formában befektetve, vagy készpénzben, vagy látra szóló betétekben áll, és a gazdaságpolitikának az egyik hangsúlyos feladata, hogy ezeket a pénzeket a tőkepiacra csatornázza.

A szerdai adatok szerint – köszönhetően az éveleji részvénypiaci felfutásnak – az alap vagyona már meghaladja a 113 millió eurót. A 2024 márciusi indulás óta az alap 73 százalékos hozamot ért el.