„Kedves Budaiak! Veszünk egy hókotrót” – jelentette be Facebook-videójában Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének polgármestere.
Mint mondta, az elmúlt hetekben megtapasztalták, hogy mennyire nem jó kiszolgáltatott helyzetben lenni, és nem szeretik azt mondani, hogy ez nem a mi dolguk, nem szeretnek magyarázkodni arról, hogy melyik állami vagy fővárosi cég felel azért, hogy a mellékutcákat, buszmegállókat és utcákat sikosságmentesítsék.
Ugyanakkor legfőképpen azokat a szituációkat nem szeretik, amelyekben nem tudnak segíteni – tette hozzá. Ezért a kerület beruház egy hókotróra.
Őrsi Gergely leszögezte, ha egy közműszolgáltató autója vagy a kukásautó azt mondja, hogy nem tud felmenni a hó miatt a mellékutcába, akkor az önkormányzat hókotrója előtte fog menni, vagy már korábban feltakarítja azt.
Hangsúlyozta, a saját hókotró abban is a segítségükre lesz, hogy amikor a főbb útvonalakon elkezd az FKF dolgozni, akkor ők már nekiláthatnak a mellékutcáknak.
A főispán a bíróságon állítaná helyre Budapest törvényes működésétMég mindig nincs Budapestnek főpolgármester-helyettese. Az ügy nyúlik, mint a rétestészta, megint Sára Botond főispán próbál közbelépni. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!