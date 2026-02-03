„Kedves Budaiak! Veszünk egy hókotrót” – jelentette be Facebook-videójában Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének polgármestere.

Mint mondta, az elmúlt hetekben megtapasztalták, hogy mennyire nem jó kiszolgáltatott helyzetben lenni, és nem szeretik azt mondani, hogy ez nem a mi dolguk, nem szeretnek magyarázkodni arról, hogy melyik állami vagy fővárosi cég felel azért, hogy a mellékutcákat, buszmegállókat és utcákat sikosságmentesítsék.

Ugyanakkor legfőképpen azokat a szituációkat nem szeretik, amelyekben nem tudnak segíteni – tette hozzá. Ezért a kerület beruház egy hókotróra.

Őrsi Gergely leszögezte, ha egy közműszolgáltató autója vagy a kukásautó azt mondja, hogy nem tud felmenni a hó miatt a mellékutcába, akkor az önkormányzat hókotrója előtte fog menni, vagy már korábban feltakarítja azt.

Hangsúlyozta, a saját hókotró abban is a segítségükre lesz, hogy amikor a főbb útvonalakon elkezd az FKF dolgozni, akkor ők már nekiláthatnak a mellékutcáknak.