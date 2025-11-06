A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 545,96 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 106 933,50 ponton zárt csütörtökön.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy negatív hangulat uralkodott a BÉT-en, ahol a Richter gyenge teljesítmény húzta le a BUX-ot. Az elemző szerint a gyógyszergyártó árfolyamának esése annak tudható be, hogy a Richter csütörtökön hajnalban közzétett harmadik negyedéves pénzügyi beszámolójában a vártnál rosszabb eredmények szerepeltek.

Az OTP jegyzésére a kivárás volt a jellemző, amely pénteken teszi közzé gyorsjelentését; az elemzői konszenzus továbbra is kedvező adatokra számít.

A Mol 14 forinttal, 0,48 százalékkal 2904 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,59 százalékkal 1790 forintra nőtt. Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,12 százalékkal 32 440 forintra, a Richter-papírok árfolyama 370 forinttal, 3,6 százalékkal 9900 forintra esett.

A BUMIX 10 209,68 ponton zárt csütörtökön, ez 9,78 pontos, 0,1 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.