Idővel mindenkinél megújul a Windows 11 indítópultja, mivel a legújabb frissítéssel átszabta a Start menüt a Microsoft. A hvg.hu azt írja, az újítás nem mindenkinél élesedik egyszerre, akadnak rejtett változtatások.
De miben változik? Sokkal nagyobb, így több dolog fér el rajta. Felül a kitűzött ikonok kaptak helyet, lejjebb pedig az összes alkalmazás található. A mappába rendezést ABC-szerinti megjelenítésre is lehet módosítani.
A Gépház Személyre szabás, Start menüpontjában további személyre szabási lehetőségek találhatók, például itt állítható be, hogy megjelenjenek-e a legutóbb felvett, vagy legtöbbet használt alkalmazások. A Start menü jobb oldali sávjában a csatlakoztatott telefon látható, s innen akár hívásindítás, üzenetküldés is megoldható.
Ám ahhoz, hogy az új Start menü felbukkanjon, telepíteni kell a legújabb frissítéseket.
Különösen a KB5067036 számút – ez tartalmazza ugyanis a fenti újításokat. Ez viszont még nem garantálja, hogy megjelenjen – ha a telepítés után sem látni az új Start menüt, két lehetőségünk van. Vagy várni kell, vagy el is lehet gyorsítani a folyamatot, előhívva egy rejtett funkciót – de az alábbi lépéseket mindenki csak saját felelősségére próbálja ki.
- először telepíteni kell az összes elérhető Windows 11-frissítést;
- le kell tölteni, majd kibontani a ViVeTool nevű, nyílt forráskódú kiegészítőt. Másoljuk ki a Fájlkezelő címsorából a mappa elérési útvonalát;
- indítsuk el a Terminált rendszergazdaként: kattintsunk jobb egérgombbal az ikonjára, majd válasszuk a „Futtatás rendszergazdaként” lehetőséget;
- gépeljük be, hogy CD, majd egy szóköz után másoljuk be a ViVeTool vágólapon lévő elérési útvonalát;
- írjuk be a következőket: .vivetool /enable /id:47205210 (a pont is fontos az elején);
- indítsuk újra a számítógéped, és megjelenik az új Start menü!
