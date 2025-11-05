A tisztán kvantum-számítástechnikával foglalkozó részvényekbe befektetők nehezen tudják értékelni ezen futurisztikus vállalatokat, ami rendkívül ingataggá teszi az árakat a Wall Street legújabb trendje miatt.

A Rigetti, a IonQ, a D‑Wave Quantum és a Quantum Computing Inc. azon versenyeznek, hogy a kvantumelméletet olyan gépekké alakítsák, amelyek a mai számítógépek képességein túlmutató problémákat is megoldhatnának, akár mesterséges intelligencia segítségével – adja hírül a Reuters.

Ez a kriptográfiától a gyógyszerkutatásig számos területet forradalmasíthat.

Tudományos-fantasztikumból valóság válhat

A cégek körüli felhajtás miatt részvényeik csak idén minimum 100 százalékkal megugrottak.

„Hirtelen úgy tűnik, mintha a sci-fi a valódi technológiai lehetőségek világába lépett volna”

– fogalmazta meg Sylvia Jablonski, a Defiance ETFs befektetési igazgatója, aki a Defiance Quantum alapot felügyeli.

Steve Sosnick, az Interactive Brokers vezető piaci stratégája megkérdőjelezte, hogy a befektetőket vajon elragadja-e a technológiai izgalom.

Mi a megfelelő ár a jövő egy darabjáért?

– kérdezte sejtelmesen Sosnick, aki végignézte, ahogy a Rigetti Computing részvényárfolyama 1,06 dollárról a közelmúltbeli 58 dolláros csúcsra emelkedett. Október végén ez volt a negyedik legaktívabban kereskedett részvény cége ügyfelei körében, az ügyfelek több Rigetti-részvénnyel kereskedtek, mint Apple-papírral, vagy Amazon-részvénnyel.

A Rigetti részvényei jelenleg 38 dollár körül mozognak, ami több mint ezerszerese a vállalat árbevételének. Összehasonlításképpen, a mesterségesintelligencia-chipeket gyártó Nvidia részvényeivel körülbelül 50-szeres áron kereskedhetnek.

Miközben a Rigetti részvényei szárnyaltak, működése továbbra is veszteséges, ez derül ki a pénzügyi kimutatásaiból, bár a tulajdonában lévő értékpapírok értékének változása 2025 első negyedévében nyereséget eredményezett.

Christopher Poch, a Promethium Advisors vezérigazgatója, aki ultragazdag ügyfelek és családok portfólióit kezeli, a befektetők ilyen részvényértékelését „varázslatos cselekedetnek” nevezte. „Hogyan másképp lehetne megmagyarázni egy olyan vállalatot, amelynek piaci kapitalizációja 13 milliárd dollár, de a várható bevétele csak 22 millió dollár?” – adott hangot döbbenetének. Az LSEG konszenzusos eredmény-előrejelzései szerint a Rigetti 2026-ban 21,9 millió dolláros bevételt fog elérni.

Míg a kvantum-számítástechnikában számos részvény forog, köztük az IBM és a techóriás Alphabet, ám a kereskedők négy névre ragadtak rá, amelyeket együttesen „Quantum 4”-nek neveztek el – ecsetelte Art Hogan, a B. Riley Wealth vezető piaci stratégája.

Egyesek szerint még közel sincs vége a kvantumfutamnak

Néhány, a részvényeket elemző szakértő a fentiek dacára továbbra is ajánlja őket. David Williams, a Benchmark Equity Research elemzője „vételre” értékeli a Rigettit, és a múlt hónapban 20 dollárról 50 dollárra emelte a részvényre vonatkozó célárfolyamát.

Mindazonáltal szerinte ezek „a kvantumnevek értékelése inkább művészet, mint tudomány”.

Hétfőn Craig Ellis, a B. Riley elemzője „semlegesre” csökkentette a Rigetti részvényeire vonatkozó minősítését, a „prémium értékelésre” és az amerikai kormányzati leállásokat övező, bevételnövekedéssel járó aggodalmakra hivatkozva. Ellis ennek ellenére 35 dollárról 42 dollárra emelte a részvény célárát. Kedden a részvények 36,43 dolláron forogtak, ami közel 7 százalékos csökkenést jelent.

A lap emlékeztetett, az amerikai bankok és vállalati szektor is érdeklődést mutatott a trend iránt. A múlt hónapban a JPMorgan Chase bejelentette, hogy akár 10 milliárd dollárt is befektet stratégiailag fontos ágazatokba, például a kvantum-számítástechnikába. Szeptemberben az IBM és a HSBC szintén bejelentette, hogy kvantumalapú technológiákat használtak egy új algoritmikus kötvénykereskedési platform fejlesztéséhez. Mindkettő újabb lelkesedést váltott ki, akárcsak a múlt heti jelentések, amelyek szerint az amerikai adminisztráció új finanszírozást is nyújthat a kvantum-számítástechnikába részvényekért cserébe.