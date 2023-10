A Forbes-on megjelenő cikkében Bernard Marr, mint a digitális technológiák szakértője vállalkozik arra, hogy 2024 trendjeiről adjon előrejelzéseket. Nem meglepő módon az AI-t (mesterséges intelligenciát) kevésbé látja veszélyesnek, mint az átlagfelhasználó, elismeri ugyan, hogy az etikai szabályozás területén vannak még hiányosságok, de inkább az előnyeit emeli ki.

A mesterséges intelligencia

Az AI használatával az ember megszabadulhat a felesleges szervezési és információkeresési nehézségektől, így a leginkább emberi tevékenységgel töltheti az idejét, a kreatív ötletei megvalósításával és az embertársaival való kommunikációval – írja Bernard Marr. S bár az adatok egyelőre az ellenkezőjét sugallják, abban is bízik, hogy a mesterséges intelligencia segítséget nyújthat a kiberbiztonság területén.

Virtualitás és valóság

A virtuális és fizikai valóság közti határ további elmosódását prognosztizálja a cikkében Bernard Marr, eszerint a digitális világ valóságosabbá a természeti pedig egyre könnyebben alakíthatóvá fog válni. A legtöbb munkahelyen már most is olyan alkalmazásokkal kommunikálunk, mint a Zoom, a Teams vagy a Slack és a fiatalok fejlődése szempontjából fontos játékok is a digitális térben kapnak helyet. A jövőben egyre többen fognak digitális személyiséget, avatarokat létrehozni és a legkülönbözőbb iparágakban várható a termelési folyamatok modellezésére szolgáló digitális ikrek használatának az elterjedése.

A technika fenntarthatóvá válása

Az utóbbi években a közbeszéd állandóan a fenntartható fejlődés kihívásairól szól – Bernard Marr szerint – a klímacélok elérésében komoly segítséget nyújthatnak a technikai fejlesztések. Az angol szakértő többek között az új környezetkímélő közlekedési eszközöket – mint az elektromos autók és tömegközlekedés –, a körkörös gazdaság és az újrahasznosítás elvének elterjedését, vagy a zöld, felhőalapú számítástechnikai módszereket említi.

Bár azt a technikai átalakulással foglalkozó influencer is elismeri, hogy a zöld átalakulás számos nehézséggel jár, mint az elektromos közlekedés infrastruktúrájának a kiépítése vagy az egyre gyakoribb látszatmegoldásként szolgáló zöldre mosás problematikájának a kezelése.

A kvantuminformatika elterjedése

A hagyományos (bináris biteket alkalmazó) számítástechnikai modellekkel szemben a kvantumbitre épülő és így sokkal komplexek módszerekkel dolgozó, a közvélemény számára új informatikai technikát eddig többek között a bankok alkalmazták a kockázatkezelés és a csalások felderítésének az ügyében.

Azonban, mint azt Bernard Marr is kiemeli: a gyógyszerkutatástól kezdve, a meteorológián és anyagtudományon át a nagyvárosok forgalmának a modellezéséig rengeteg területen gyümölcsöző lehet ezen technológia bevezetése, ami könnyen 2024 egyik legmeglepőbb technikai újdonságává válhat.