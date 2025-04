Egyre több ügyfél intézi teljesen elektronikusan a hitelügyeit. A Banknavigátor összefoglaló sajtóközleménye szerint ez már a hagyományos bankok esetében is egyre inkább így van, nem pedig csupán a fintech startupoknál, 2023 utolsó negyedévében a lakossági hitelek 18 százalékát már teljesen online folyósították, amely arány a tavalyi év első felére már 32 százalékra ugrott, a növekedés motorját pedig a személyi kölcsönök online igénylése adja.

A fintech cégek száma is megduplázódott az elmúlt években, 2024-re már több mint 200 ilyen vállalkozás működött Magyarországon. A digitális fizetési megoldások elterjedésének folyamatát az MNB is ösztönzi, a 2021 őszén elindított Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel programjának egyik feltétele volt, hogy a terméket teljes egészében online is lehessen igényelni.

Mindemellett a közlemény szerint a szakmai visszajelzések és a tapasztalat is azt mutatja, hogy a megfelelő óvintézkedések mellett az online hitel is ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos. Tavaly óta a legtöbb nagybank már olyan integrált szoftvereket használ, amelyek valós időben lekérik és elemzik az ügyfél adatait a döntéshozatalhoz.

Emellett AI alapú megoldásokat is alkalmaznak a hitelscoringban, például a feltöltött bankszámlakivonatok automatikus kiértékelésében, illetve a csalások kiszűrésében is.

A közlemény ugyanakkor egy 2024 végén készült felmérés alapján arra is kitér, hogy tízből nyolc magyar ügyfél még igényli a személyes tájékoztatást egy fontos pénzügyi döntés, például hitelfelvétel előtt.

Még a fiatalabb, 30 év alatti korosztályban is csupán 28 százalék mondta azt, hogy elsődlegesen online információkra hagyatkozik. Vagyis a bizalom kiépítése időbe telik: sokan szeretik, ha beszélhetnek egy banki tanácsadóval, mielőtt eladósodnak.