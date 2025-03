Az UniCredit Banknál aki Prémium Aktív Plusz és Prémium Aktív Extra Plusz kamatkedvezménnyel igényli a Fix Kamat személyi kölcsönt, az 0,2 százalékpontos kamatkedvezményben részesül. Így 7 millió forint feletti hitelösszeg esetén az az ügyfél, aki legalább havi 450 ezer forintos havi jóváírást tud vállalni, 9,99 százalékos kamat mellett tud hitelt felvenni. Ha pedig a kölcsön mögé hitelfedezeti biztosítás megkötését is vállalja – ami a Prémium Aktív Extra Plusz kamatkedvezmény feltétele –, akkor 9,79 százalékos kamat mellett jut személyi kölcsönhöz.

Az UniCredit Bank ráadásul május végéig meghosszabbította korábbi akcióit: azok, akik online igényelnek és kötnek legalább 1,5 millió forintos Fix Kamat személyi kölcsön szerződést, a hitelösszeg folyósítását követően 30 000 forint jóváírást kapnak. Ha a hitelösszeg a 3 millió forintot is meghaladja, a bank 3 hónap elteltével 1 havi törlesztőrészletet (maximum 50 000 forintot) jóváír az ügyfél számláján a Cashback akció keretében. A két akció összevonható.

A MagNet Banknál pedig annak az ügyfélnek, aki május végéig személyi kölcsön segítségével kíván autót vagy motorkerékpárt vásárolni és ezt hitelcélként megjelöli (illetve a zöld hitelcél megjelelésekor környezetkímélő személygépkocsit vagy elektromos motorkerékpárt vásárol), a bank visszatéríti a járműre kötött kötelező felelősségbiztosítás első éves díját, de maximum 50 ezer forintot. A kedvezmény csak a 3 évet meghaladó hitelszerződések esetében vehető igénybe

– mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője.

Versengenek a CSOK Pluszos ügyfelekért

A jelzáloghiteleknél a kiegészítő piaci lakáshiteleknél indul óriási verseny: a bankok szemmel láthatóan komoly üzletet látnak azokban a fiatal családokban, amelyek jogosultak a kormány családpolitikai intézkedéseiben meghatározott kamattámogatott kölcsönök igénybevételére. Miután az elérhető összeg sok esetben nem elegendő a vágyott lakás megvásárlásához, sokan kiegészítő piaci lakáshitelt is igénybe vesznek – a közös igénylés dupla üzlet lehet a bankoknak.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a sort a CIB Bank nyitotta. Februártól 2,24 százalékos kamatkedvezményt adnak a CIB 10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelt igénylő ügyfeleknek akkor, ha a banknál CSOK Pluszt is igényelnek. A jelenleg 5,75 százalékos kamatot eredményező Duo kamatkedvezményes hitelt maximum akkora összegben igényelhetik, amekkora összegben a gyermekszámtól függően igényelhető legmagasabb összegű CIB CSOK Plusz Kamattámogatott Hitelt igényeltek. További feltétel a banknál az, hogy az adósok legalább havi 600 ezer forintos elektronikusan beérkező jóváírást teljesítsenek.

Március 10-én, hétfőtől az MBH Bank is benevezett ebbe a versenybe. A Duó termék 6,1 százalékos hitelkamattal fut, a kedvezményes kamatra nem csak a CSOK Pluszt, hanem a Falusi Otthonfelújítási Támogatást (FOT) igénylő ügyfelek is jogosultak. A kiegészítő kölcsön itt is 10 éves kamatperiódussal bír, és itt is maximum akkora összegű kölcsön kapható, mint amennyit az MBH Banktól támogatott konstrukcióban igényeltek az ügyfelek.

A vállalt/meglévő gyermekek függvényében a FOT esetében így 10 vagy 15 millió forintos, míg a CSOK Plusz esetében 15,30 vagy akár 50 millió forintos hitel igényelhető. Az MBH Banknál nem találtunk kötelező jövedelemre vonatkozó kitételt, így a kiegészítő hitel igénylésének feltétele csak az lehet, hogy a támogatott és a piaci kölcsön együttes törlesztőrészlete alapján a jegybanki hitelfék szabályok jövedelemarányos törlesztőrészlet előírásai alapján hitelezhető-e az ügyfél. A Duo termékek igénybevételével az ügyfelek egy 30 millió forintos hitel esetében havonta legalább 3-16 ezer forintot spórolhatnak a standard piaci hitelkamatokkal összehasonlítva.

De azért van emelés is

A sok örömbe azért üröm is vegyül: hétfőtől az MBH Bank megemelte a standard jelzáloghiteleinek és a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleinek kamatát. Az emelés mértéke az ügyfelek által keresettebb, 10 évre fixált hitelek esetében visszafogott, 10-20 bázispontos, a végig fix kamatozású lakáshiteleknél esetén 40, míg a szabadfelhasználású jelzáloghiteleknél egységesen minden kamatperiódusban 50 bázispontos.

A legalább 30 millió forintot igénylő és havi 700 ezer forintos jóváírást vállaló ügyfelek esetében a 10 éves kamatperiódus esetén így a mindössze 10 bázispontos emelés után is 7 százalék alatt marad a kamat (6,99 százalék).