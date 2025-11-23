A legújabb agyra ható fegyverek már nem csak a sci-fi világában léteznek, hanem a valóságban is komoly fenyegetést jelentenek – figyelmeztetnek brit kutatók. A Bradford Egyetem két szakértője, Michael Crowley és Malcolm Dando most megjelenő könyvükben hangsúlyozzák, hogy a központi idegrendszer befolyásolására alkalmas eszközök, melyek képesek altatni, összezavarni, vagy akár kényszeríteni az embereket, egyre precízebbek és könnyebben hozzáférhetőek. Ez pedig figyelmeztető jel a nemzetközi közösség számára, hogy mihamarabb lépjen fel a neurológiai fegyverek katonai és polgári célú felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az agyi funkciókat és tudatot manipuláló technológiák fejlesztése korábban inkább csak a sci-fik területéhez tartozott, azonban ma már a neurológia és a kémiai eszközök fejlődése lehetővé teszi, hogy az ilyen fegyverek valós harci és hírszerzési eszközzé váljanak.

Az eszközök közé tartoznak olyan anyagok, amelyek befolyásolják az észlelést, az emlékezést vagy akár a viselkedést is – mondják a kutatók. A hagyományos lőfegyverek, robbanóanyagok mellett az agyat manipuláló fegyverek egy új biztonsági kihívást jelentenek, amelyekkel szemben a jelenlegi nemzetközi jogi és katonai protokollok nincsenek felkészülve.

Ezek az új „agyi fegyverek” vagy neurofegyverek több formában is megjelenhetnek:

kémiai anyagokként, amelyek az idegrendszer működését gátolják vagy módosítják,

vagy akár olyan fejlett technológiaként, mely közvetlen elektromágneses vagy más típusú impulzusokkal képes beavatkozni az agyi folyamatokba.

A kutatók attól tartanak, hogy a világban növekedő versengés a technológiai fölényért, különösen a kiberhadviselés új területein, felgyorsíthatja ezen veszélyes eszközök fejlesztését és elterjedését.

Az egyik legaggasztóbb része ennek, hogy ezek a konfliktusok során olyan célpontok ellen is alkalmazhatók, akiknek a hagyományos fegyverekkel szembeni védelme biztosított, például civil lakosság vagy politikai aktivisták.

Az ilyen neurotechnológiai eszközök használata súlyos etikai és jogi kérdéseket is felvet, hiszen beavatkozik az emberi agy működésébe, megsértve az egyén autonómiáját és az emberi jogokat.

A kutatók sürgetik, hogy globális szinten hozzanak létre szigorú szabályozásokat és nemzetközi egyezményeket, amelyek megakadályozzák a neurológiai fegyverek katonai és polgári célú alkalmazását. Hangsúlyozzák, hogy az ilyen fegyverek fejlesztése és elterjedése nem csak katonai fenyegetést jelent, hanem az egész társadalomra nézve veszélyes lehet, hiszen egyre inkább manipulálhatóvá válhat az emberi elme – írja a The Guardian.