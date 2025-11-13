Az Alphabet leányvállalata, a Google még tavaly márciusban kezdett fellépni azon vállalatok ellen, amelyek manipulálják a keresőmotor algoritmusát, hogy ezzel javítsák más webhelyek rangsorolását.

Az Európai Bizottság azt írja, a megfigyelései alapján a Google visszaminősíti a hírportálók és más kiadók weboldalait és tartalmait a keresési eredményekben, ha azok a kereskedelmi partnereik tartalmát is tartalmazzák.

A jelentés szerint a Google politikája közvetlenül befolyásolja a kiadók általánosan alkalmazott és törvényes módszereit, amelyekkel weboldalaik és tartalmaik bevételt generálnak – írja a Reuters.

A Bizottság a fentiekre tekintettel vizsgálatot indít annak biztosítása érdekében, hogy a hírszolgáltatók ne veszítsenek el fontos bevételeket, továbbá, hogy a Google a digitális piacokról szóló törvényt (DMA) betartsa.

A lap azt írja, hogy az ActMeraki nevű német médiavállalat áprilisban tett panaszt a Bizottságnál, mondván, hogy álláspontja szerint a Google spam-politikája bünteti a weboldalakat. Hasonló panaszokat fogalmazott meg az Európai Kiadók Tanácsa, az Európai Újságírók Szövetsége, valamint az Európai Magazinmédia Szövetség.

Az EU vizsgálata a DMA keretében zajlik, amelynek célja a nagy technológiai vállalatok hatalmának korlátozása, ahol a jogsértések a vállalatok globális éves árbevételének akár 10 százalékát is kitehetik.