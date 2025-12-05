Budapest két ikonikus belvárosi rendezvénye, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas repítette a világ második legjobb karácsonyi úticéljává a magyar fővárost a Travel and Tour World friss globális ranglistáján. A kiváló helyezést a főváros e két vásár kiemelkedő színvonalának, megújult látványvilágának és gazdag programkínálatának köszönheti.
A listán Budapest olyan helyszíneket utasított maga mögé, mint London, Strasbourg vagy Nürnberg, és egyedül a New York-i ünnepi forgatag tudta megelőzni.
Alig néhány nappal azután, hogy a Vörösmarty Classic Xmas egy független európai kutatás alapján a kontinens legjobbjaként végzett, most globális szinten is visszaigazolást nyert a budapesti rendezvények minősége.
A Travel and Tour World TOP 30-as listáján elért helyezéshez a szaklap hozzátette, az eredmény a „meleg, hagyományos európai karácsonyi hangulatnak”, a gazdag kulturális kínálatnak és a lenyűgöző látványvilágnak szól – annak a páratlan élménynek, amelyet a két nagy belvárosi vásár, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas garantál a látogatóknak.
A nemzetközi sikerhez nagyban hozzájárultak a látványos újdonságok.
- A Szent István téren a 120 éves Bazilika homlokzatára vetített jubileumi 3D fényfestés és a Bajcsy-Zsilinszky út felé kialakított varázslatos fényalagút nyújt páratlan vizuális élmény. A hangulatot a teret borító fényháló, a 12 méteres karácsonyfa és a kibővített zenei kínálat – köztük az új kóruskoncertek – teszik teljessé.
- A Vörösmarty téren pedig teljes fényözön fogadja az érkezőket: idén a tér összes fája külön díszkivilágítást kapott. A technológiai újítások jegyében a látogatók mozgásérzékelős, AI-vezérelt animációkat indíthatnak el a LED-falon, a Vörösmarty-szobrot védő "hógömb" pedig belülről kapott egyedi fényshow-t. A családok kedvence, az ingyenes fényvasút is új megállóval várja a legkisebbeket.
A két vásár lenyűgöző látványvilága nemcsak a helyszínen, hanem a digitális térben is hódít. A látogatók által készített tartalmak tízezrei járják be a világot, globálisan is vonzó úti céllá pozicionálva Magyarországot és a fővárost.
A világraszóló elismerés mellett a vásárok a megfizethetőségre is kiemelt figyelmet fordítanak.
A prémium minőség nem zárja ki az elérhetőséget, a szervezők 6 éves hagyományt folytatva az idén is minden nagykonyhánál elérhetővé tették a pénztárcabarát, 1600 forintos fix áras menüt, emellett tematikus gasztro-hétvégék is vannak, és maximalizált árú forralt bor is várja a látogatókat.
A Travel and Tour World 2025-ös toplistája (Top 30 Christmas Holiday Destinations for 2025):
- New York City, USA
- Budapest, Magyarország
- London, Egyesült Királyság
- Strasbourg, Franciaország
- Nürnberg, Németország
- Bécs, Ausztria
- Amszterdam, Hollandia
- Hamburg, Németország
- Edinburgh, Egyesült Királyság
- Rovaniemi, Finnország
- Tokió, Japán
- Róma, Olaszország
- Prága, Csehország
- Salzburg, Ausztria
- Koppenhága, Dánia
- Barcelona, Spanyolország
- Cancún, Mexikó
- Fokváros, Dél-Afrika
- Buenos Aires, Argentína
- Stowe, USA
- Jackson Hole, USA
- Saint Lucia, Karib-térség
- Wānaka, Új-Zéland
- Bázel, Svájc
- Brugge, Belgium
- Quebec City, Kanada
- Florida Keys, USA
- Rio de Janeiro, Brazília
- Bethlehem (Pennsylvania), USA
- Dubaj, Egyesült Arab Emírségek
