Budapest két ikonikus belvárosi rendezvénye, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas repítette a világ második legjobb karácsonyi úticéljává a magyar fővárost a Travel and Tour World friss globális ranglistáján. A kiváló helyezést a főváros e két vásár kiemelkedő színvonalának, megújult látványvilágának és gazdag programkínálatának köszönheti.

A listán Budapest olyan helyszíneket utasított maga mögé, mint London, Strasbourg vagy Nürnberg, és egyedül a New York-i ünnepi forgatag tudta megelőzni.

Alig néhány nappal azután, hogy a Vörösmarty Classic Xmas egy független európai kutatás alapján a kontinens legjobbjaként végzett, most globális szinten is visszaigazolást nyert a budapesti rendezvények minősége.

A Travel and Tour World TOP 30-as listáján elért helyezéshez a szaklap hozzátette, az eredmény a „meleg, hagyományos európai karácsonyi hangulatnak”, a gazdag kulturális kínálatnak és a lenyűgöző látványvilágnak szól – annak a páratlan élménynek, amelyet a két nagy belvárosi vásár, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas garantál a látogatóknak.

A nemzetközi sikerhez nagyban hozzájárultak a látványos újdonságok.

A Szent István téren a 120 éves Bazilika homlokzatára vetített jubileumi 3D fényfestés és a Bajcsy-Zsilinszky út felé kialakított varázslatos fényalagút nyújt páratlan vizuális élmény. A hangulatot a teret borító fényháló, a 12 méteres karácsonyfa és a kibővített zenei kínálat – köztük az új kóruskoncertek – teszik teljessé.

A Vörösmarty téren pedig teljes fényözön fogadja az érkezőket: idén a tér összes fája külön díszkivilágítást kapott. A technológiai újítások jegyében a látogatók mozgásérzékelős, AI-vezérelt animációkat indíthatnak el a LED-falon, a Vörösmarty-szobrot védő "hógömb" pedig belülről kapott egyedi fényshow-t. A családok kedvence, az ingyenes fényvasút is új megállóval várja a legkisebbeket.

A két vásár lenyűgöző látványvilága nemcsak a helyszínen, hanem a digitális térben is hódít. A látogatók által készített tartalmak tízezrei járják be a világot, globálisan is vonzó úti céllá pozicionálva Magyarországot és a fővárost.

A világraszóló elismerés mellett a vásárok a megfizethetőségre is kiemelt figyelmet fordítanak.

A prémium minőség nem zárja ki az elérhetőséget, a szervezők 6 éves hagyományt folytatva az idén is minden nagykonyhánál elérhetővé tették a pénztárcabarát, 1600 forintos fix áras menüt, emellett tematikus gasztro-hétvégék is vannak, és maximalizált árú forralt bor is várja a látogatókat.

A Travel and Tour World 2025-ös toplistája (Top 30 Christmas Holiday Destinations for 2025):

New York City, USA Budapest, Magyarország London, Egyesült Királyság Strasbourg, Franciaország Nürnberg, Németország Bécs, Ausztria Amszterdam, Hollandia Hamburg, Németország Edinburgh, Egyesült Királyság Rovaniemi, Finnország Tokió, Japán Róma, Olaszország Prága, Csehország Salzburg, Ausztria Koppenhága, Dánia Barcelona, Spanyolország Cancún, Mexikó Fokváros, Dél-Afrika Buenos Aires, Argentína Stowe, USA Jackson Hole, USA Saint Lucia, Karib-térség Wānaka, Új-Zéland Bázel, Svájc Brugge, Belgium Quebec City, Kanada Florida Keys, USA Rio de Janeiro, Brazília Bethlehem (Pennsylvania), USA Dubaj, Egyesült Arab Emírségek