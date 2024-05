A lengyel úgynevezett államkincstári társaságok évek óta ízletes jutalomfalatok voltak a Jog és Igazságosság (PiS) politikusai, családtagja és hűséges aktivistái számára. Az Orlen az államkincstári társaságok koronájának ékköve volt az Kaczynski-éra idején.

Az aranykor úgy tűnik most véget ér – legalábbis sokak számára.

A Business Insider Polska szerint már több mint száz, az egykori kormányhoz köthető ember talpára kötöttek útilaput, és ennek még messze nincs vége. Távozott a többi közt Marcin Emilewicz, aki az Orlen Asfalt felügyelőbizottságában kereste a napi betevőt, Jadwiga Emilewicz volt miniszterelnök-helyettes férjeként. Menesztették Zdzislaw Kurskit, a TVP lengyel közmédia egykori elnökének fiát, aki most épp a PiS jelöltjeként indul az EP-választáson. Malgorzata Erlich-Smurzynska szintén távozni kényszerült az Orlen Oil felügyelőbizottságában betöltött pozíciójáról.

A legismertebb köztük Stanislawa Kasprzycka, aki a Gazprommal korábban komoly bizniszeket kötő PGNiG Technologie alelnöke volt, szintén búcsúzott az Orlen kötelékéből. A lengyel sajtó sokat cikkezett róla, hogy Kasprzycka éveken keresztül mezei rajztanárként funkcionált egy iskolában. Ehhez képest az Orlen által bekebelezett PGNiG Technologie-nál már a személyzeti politikáért, a vagyon és az adminisztráció irányításáért, valamint a vállalati kommunikációért volt felelős. Emellett a Jog és Igazságosság aktív politikusaként bizonyította hűségét – 2023-ban a PiS-listákról a Szejmbe is szeretett volna bekerülni, ám ez nem sikerült.

Az elnököt már korábban menesztették

Az Orlen felügyelőbizottsága 2024. február 1-jén jelentette, hogy Daniel Obajteket felmentették az Orlen-csoport elnöki posztjáról. Csaknem hat éven keresztül irányította az üzemanyag-óriást, számos vitával kísért pályafutása persze azóta sem múlt el nyom nélkül.

Obajteket nemrégiben maga Donald Tusk fenyegette meg vádemeléssel. A lengyel miniszterelnök szerint a céget vezető Obajtek nem elég, hogy 1,6 milliárd zloty (145 milliárd forint) veszteséget okozott az állami cégnek, de a gyanú szerint a Hezbollah terrorszervezettel is üzleti kapcsolatba kerülhetett. A PiS-közeli üzletemberként számon tartott Obajtek a vád szerint a politikai szövetségeseinek osztogatta a vállalati állásokat, illetve a kormány szolgálatába állított az Orlen által átvett 20 lengyel regionális napilapot. Hab persze a tortán, hogy a korábbi kormánypárt csúcsjelöltjeként indul júniusi EP-választáson. >>>

Nagyjából vele egy időben búcsúztak Zbigniew Lasektől is, aki a cég biztonsági irodáját vezette. Ő arról is ismert volt, hogy egy biztonsági céget vezetett, amelynek szolgáltatásait többek között maga Jaroslaw Kaczynski is gyakran igénybe vette.

Sok jutott sokaknak

Korábban az Economx is írt arról, hogy a választáson tavaly alulmaradt, korábban teljhatalmú kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt tökélyre fejlesztette azt a mechanizmust, hogy a hozzá közel álló személyeket bőkezűen közpénzből honorálja. Az uralkodó táborhoz szorosan kötődő emberek hallatlan pénzeket kerestek, ráadásul sokan közülük készséggel viszonozták a szívességet a kormánypártnak, és támogatták a PiS ilyen-olyan pénzalapjait.