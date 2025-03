Az amerikai gyártó modelljeivel hírhedten sok probléma szokott lenni, emiatt pedig ők maguk tettek ígéretet arra a közelmúltban, hogy javítani fognak a minőségen.

Ez azonban, legalábbis a Totalcar meglátása szerint, egyelőre nem látszik, a most elrendelt nyolc visszahívásból öt a Maverick pickup modellt érinti, és a nagyrészükre azért van szükség, mert a korábbi visszahívások alkalmával a problémákat nem sikerült kijavítani. Ami a lap szerint nem egyedi eset.

A visszahívások alapján többnyire a Maverick pickup-nál jelentkeztek szoftveres jellegű problémák. Gond van a digitális műszeregységgel, a hajtáslánc vezérlőelektronikájával, a féklámpákkal, a vontatmányok fékeit szabályozó rendszerrel, valamint a hibrid rendszert irányító modullal is

– írja a lap. Korábban épp ezek problémája miatt rendelt el visszahívást a gyártó.

A Maverick mellett az Escape és a Lincoln Corsair modelleket is érinti a hibrid rendszert irányító modul, ahogy a vontatmányok fékeit szabályozó rendszerrel kapcsolatos hiba is érinti még az Expedition, a Lincoln Navigator, az F-150 és az F-Series Super Duty modelleket is.

Gondok vannak továbbá az F-150 Lightning elektromos pickuppal is, ennek az akkumulátorában ugyanis rövidzárlat keletkezhet egy gyártási hiba miatt, a Mustang Mach-E modellnek pedig a magasfeszültségű akkumulátor csatlakozóinál merült fel probléma, amit szintén nem tudtak megfelelően javítani az előző visszahívás alkalmával.

Az EcoSport modellel is akadtak gondok, méghozzá az első tengelyek beépítésével, ami miatt akkor is elgurulhat az autó, ha P állásban van a váltó.

A további teendőkkel kapcsolatosan a Ford hamarosan értesíti az érintett autók tulajdonosait.