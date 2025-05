Az EU közölte, egy hónapot adott a kínai vállalatnak, hogy reagáljon a vádakra, különben pénzbírsággal kell számolnia az uniós országokban történt eladásai miatt, ahol a megállapítások szerint jogszabályokat sértett – írja a BBC.

Számunkra továbbra is elsődleges fontosságú, hogy az európai fogyasztók biztonságos, megbízható és élvezetes online vásárlási élményben részesülhessenek

– mondta el a Shein szóvivője.

Az EU hétfőn közölte, hogy az uniós fogyasztóvédelmi hatóság folyamatban lévő vizsgálata „számos olyan gyakorlatot talált, amelyek sértik az uniós jogokat, a fogyasztók mégis találkoznak velük a Shein-en történő vásárlásuk során.

Ide sorolhatók többek között a félrevezető információk, a megtévesztő termékcímkék, és a valóságnak nem megfelelő fenntarthatósági állítások.

Olyan esetek is előfordultak, amikor a vállalat úgy tett, mintha jobb ajánlatokat kínálna, olyan árengedményeket mutatva, amelyek nem a tényleges korábbi árakon alapultak, de voltak hamis határidők is a nyomásgyakorlás érdekében.

Az EU arra is felszólította a Sheint, hogy gondoskodjon arról, hogy termékértékelései és értékelései „ne legyenek félrevezető módon bemutatva a fogyasztók számára”.

A Shein már korábban is támadások kereszttüzébe került üzleti gyakorlata miatt, többek között a 75 órás heti munkaidővel, amely sérti a kínai munkaügyi törvényeket. De olyan eset is előfordult, amikor a kínai cég ügyvédje többszörösen megtagadta a válaszadást a kérdésre, honnan is szerzi be a gyapotot a kiskereskedő .