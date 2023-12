Kína, mint a világ második legnagyobb gazdasága, amely egyúttal a legnagyobb devizatartalékkal is rendelkezik, hosszú ideig megingathatatlannak tűnt, ennek megfelelően adóssága is a legjobb kategóriába került.

Vége az álomnak

Most azonban az ország egyre erőteljesebb gazdasági válsága, és az ennek nyomán növekvő adósságszint a hitelminősítőket is a helyzet átgondolására készteti. A Moody's negatívra minősítette a kínai államadósság kilátásait, ami rendszerint a várható leminősítést jelzi, amennyiben nem történik gyökeres pozitív fordulat a gazdasági folyamatokban.

Kipukkadó ingatlanlufi

A problémát alapvetően az ingatlanszektorban keletkezett óriási lufi okozza, amely úgy jött létre, hogy jóval több ingatlan építésébe kezdtek bele, mint amire ténylegesen kereslet volt. Ezeket ugyanakkor nem hagyományosan bankhitelből fedezték, hanem részben az árnyékbankoknak nevezett különös intézmények finanszírozták. Ezek inkább befektetési alapként működnek, de nem megfelelő szabályozásuk miatt sokkal kockázatosabb ügyletekbe is belekezdenek, mint a hagyományos befektetési alapok.

Feneketlen lyuk

A hiány finanszírozására, illetve a fejlesztésekre a helyi kormányzatokat (önkormányzatnak nem nevezzük őket, miután nem választott testületek) is rávette az állam, így most azoknál is hiány van. Egy ilyen lufi esetében végül valakinek állni kell a számlát, ha nem akarják, hogy a gazdaság rendkívül súlyos sokkon essen át azáltal, hogy nagyon sok magánbefektetőt és céget ér vesztség, és ez a valaki csak az állam lehet.

Egyszerre lépnek a gázra és a fékre

Kína óvatosan lépett erre az útra, de a Bloomberg szerint kénytelen részt venni a mentésben, ami óhatatlanul a költségvetési hiány és így az államadósság megnövekedését okozza. Ráadásul a kínai kormányzat a gazdaságot is igyekszik élénkíteni ebben a helyzetben, ami ugyancsak növeli a hiányt és az adósságot.

A kisebbik rossz

A Moody's esetében a kínai adósság A1-es besorolású, ami igen jó osztályzat, de a leértékelés lehetősége mégiscsak kedvezőtlen üzenet. A döntéshez végül az is hozzájárulhatott, hogy novemberben az ipari és termelés és a szolgáltatási szektor is visszaesést mutatott. A kínai elnök még októberben jelezte, hogy nem fogják tolerálni a nagymértékű visszaesését és a deflációs folyamatokat, vagyis kisebbik rossznak tekintik az állami túlköltekezést.