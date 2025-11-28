A costa ricai rendőrség az amerikai parti őrség támogatásával több mint négy tonna kokaint foglalt le a Csendes-óceánon egy közös művelet során, amelyet a costa ricai biztonsági minisztérium csütörtökön történelmi jelentőségűnek minősített. Két kolumbiai állampolgárt őrizetbe vettek.
Costa Rica korábban Közép-Amerika legbiztonságosabb országa volt, 2024-ben azonban 16,6 gyilkosságot regisztrált százezer lakosra vetítve, ami több mint kétszerese a világátlagnak.
Washington biztonsági figyelmeztetést adott ki az országba utazó amerikai állampolgárok számára.
Júniusban a costa ricai rendőrség letartóztatta Celso Gamboa volt bírót és Costa Rica volt biztonsági miniszterét. Kiadatásukat kábítószer-kereskedelem miatt kérte az Egyesült Államok.
