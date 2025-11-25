A francia tulajdonú Dacia közel ezer dolgozójától szabadulna meg, és Marokkóban futtatná fel a termelést, mert ott a fizetések kisebbek. A cég ráadásul minderre különféle juttatásokkal ösztönzi az alkalmazottakat.

Az Automobile Dacia konzekvensen, évről-évre csökkenti az alkalmazottak számát: miközben 2019-ben még mintegy 14 800 munkavállalójuk volt, addig tavaly már csak 11 ezer.

Ugyanakkor miközben a cégvezetés a létszámcsökkentésen dolgozik, addig a vállalati szakszervezet a fizetésemelésen, amivel kapcsolatban már a tárgyalások is folyamatban vannak. Tavaly nettó 1000 lejes béremelést szeretett volna elérni, amiből végül bruttó 700 lej lett – írja a Maszol.

A lap szerint a Dacia dolgozói a jólfizetett romániai munkavállalók közé tartoznak: a cégnél 4200 lej a nettó minimálbér, míg a nettó átlagfizetés 8 ezer lej környékén van. A Dacia autói pedig a nemzetközi piacon a kedvező ár-érték arányuk miatt sikeresek, az egy járműre jutó bérköltség még a 300 eurót sem érte el.

Csakhogy Marokkóban még ennél is alacsonyabbak a bérköltségek, ezért az Automobile Dacia tulajdonosa, a Renault inkább az itteni termelési kapacitást akarja növelni. Az észak-afrikai országban Francois Provost, a Renault vezérigazgatója nemrég aláírt egy memorandumot, amely alapján 2030-ig 7500 új munkahelyet teremtenek.