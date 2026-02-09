A boltok polcain most szokatlanul olcsón jelenik meg a tej:

a pasztőrözött, 1,5 százalékos tej ára nagyjából 319 forint/liter,

míg az UHT tartós tej akár 225 forint/literért is elérhető.

Ez elsőre jó hírnek tűnhet a vásárlóknak, valójában azonban egy súlyos piaci válság tünete. Európában évek óta csökken a tejfogyasztás, miközben a nemzetközi kereskedelemben kialakult vámháború – különösen az EU és Kína között – dömpingáras tejtermékeket zúdít az uniós piacra, lenyomva az árakat.

A hazai termelők helyzete emiatt kritikussá vált. Az MBH Bank agrárszakértője szerint a nyerstej spotpiaci ára tavalyhoz képest megfeleződött, és jelenleg gyakran 100–110 forint/liter körül mozog, miközben az önköltség ennél jóval magasabb. Sok feldolgozó így önköltségi ár alatt kénytelen vásárolni, ami különösen a kisebb, hosszú távú szerződéssel nem rendelkező gazdaságokat sodorhatja csőd közeli helyzetbe – a szakma szerint akár drámai csődhullám is fenyeget – olvasható az mfor cikkében.

A kormány lépett: Nagy István agrárminiszter

32 milliárd forint célzott támogatást irányított a tejágazatba, és kiterjesztette az iskolatej programot is a kereslet élénkítésére.

Bár iparági várakozások szerint a harmadik negyedévre enyhülhet a nyomás – például a hőstressz miatt csökkenő termelés és a készletek kifutása révén–, a jelenlegi helyzet továbbra is rendkívül nehéz mind a termelők, mind a feldolgozók számára.