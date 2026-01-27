Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pécsen közölte, hogy új korszak kezdődött a választási felkészülésben, az ukrán elnök és kormány ugyanis "kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba" kezdett, befolyásolni akarják az április 12-i választás eredményét a Tisza Párt győzelme érdekében.

Kifejtette, hogy a mai napon világossá tették a budapesti ukrán nagykövet számára, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a választásokba. "Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, s nem tűrjük azt, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba" - figyelmeztetett.

Szijjártó Péter az MTI írása szerint azt is hangsúlyozta, hogy április 12-e tétje világos: "Engedjük-e az országot háborúba menni, vagy maradunk a béke útján. Megvédjük-e a biztonságunkat, vagy igent mondunk Brüsszelnek arra, hogy beletoljanak minket a háborúba, és megengedjük Kijevnek, hogy belehúzzanak minket a saját háborújukba. Április 12-e tétje, hogy a magyar emberek pénzét Magyarország, a magyar családok javára használjuk fel, vagy a magyar emberek pénzét hagyjuk Brüsszelnek elküldeni Ukrajnába."

Ennek kapcsán pedig arra is emlékeztetett, hogy Kijev 1500 milliárd eurónyi igényt terjesztett elő, amit Brüsszel hajlandó befogadni.