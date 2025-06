A Ganz Transzformátor és Villamos Forgógépgyártó Kft. 52 millió euró értékű beruházási programot indított el, a projekt legjelentősebb elemeként 2026 végéig teljesen új transzformátorgyártó üzem épül Tápiószelén.

A közlemény szerint az előkészületek már zajlanak, jelenleg a tervezési engedélyeztetési feladatok és a nagyobb léptékű kivitelezéseket előkészítő munkák vannak folyamatban. A közel 6500 négyzetméteren épülő új transzformátorgyártó üzem mellett a fejlesztés részeként

nő a raktározási kapacitás;

megújul és hatékonyabb lesz az anyagmozgatás;

illetve a transzformátorok próbatermi tesztelésének lehetősége is bővül;

az alapanyagok logisztikai kiszolgálását pedig új, közvetlenül csatlakozó raktárépület segíti.

A régi transzformátorok felújítása is nagyobb, mintegy 600 négyzetméter alapterületű épületrészbe költözik 2027-ig. Összességében a beruházások eredményeképpen a Ganz a teljes termékéletciklus hatékonyabb lefedésére lesz képes, az első tekercstől az utolsó tesztig, számottevően lerövidítve a termékek gyártási idejét is. A már meglévő két gyárépületbe pedig szigetelőgyárat alakítanak ki. A vállalat további szabad területekkel is rendelkezik,

így a mintegy 5 éves beruházási program megvalósítása alatt a meglévő gyártási tevékenység zavartalanul működhet.

Létszámbővítés és oktatási központ

A GANZ 2030 program végrehajtása jelentős létszámbővítéssel is jár, a tervek szerint legalább kétszázzal nő a munkavállalók száma az évtized végére. Ennek megfelelően Tápiószelén nemcsak a gyártásért felelős üzemek újulnak meg, hanem az azt támogató létesítményeket is modernizálják, így az irodaként funkcionáló épületeket, valamint a parkolót is felújítják és bővítik.

A Ganz már megkezdte az új munkaerő toborzását, amelyet a Ganz Oktatási Központ elindításával támogat. A transzformátor- és villamos forgógépgyártáshoz kapcsolódó tudásközpont a résztvevők számára strukturált, intenzív programot biztosít, hogy az új belépők felkészültebben kapcsolódhassanak be a Ganz gyártási folyamataiba

Az iparvállalatnak nem ez az első nagyszabású fejlesztési programja, 2024 elején 12 millió euró értékű technológiafejlesztési célú beruházást indított forgógépgyárában.

A térség legjelentősebb munkaadója

Az új eszközök beszerzésével és a jelenlegi berendezések korszerűsítésével a vállalat a gyártási folyamatok hatékonyabbá tételét tűzte ki célul, hogy a folyamatosan növekvő magyarországi és nemzetközi megrendelésállomány ki tudja elégíteni.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. 100 százalékban magyar tulajdonban lévő iparvállalat. Az 1878-ban megalapított társaság a tápiószelei gyártóüzemében egyedi, nagyfeszültségű villamos berendezéseket - transzformátorokat, motorokat és generátorokat - gyárt, emellett átfogó szervizszolgáltatásokat és digitális megoldásokat nyújt magyarországi és nemzetközi ügyfelei számára. Több mint 600 munkavállalójával Tápiószele térségének legjelentősebb munkaadója.