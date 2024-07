A tartalomból:

Több mint másfélszeresére nőtt a Ganz árbevétele 2023-ban. Mi a titok?

Ha egy szóval akarom jellemezni, akkor a csapatmunka. Ekkora fejlődést nem lehet elérni az egyes részlegek közötti hatékony együttműködés nélkül. A Ganz munkavállalóira jellemző összetartás volt az alapja az elmúlt évek sikereinek. De természetesen emellett egy attraktív piaci környezet is kellett, amit egyrészről az uniós szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzés is hajtott, de azt gondolom az elektrifikáció lendülete is sokáig ki fog tartani. Összességében mindezek nélkül nem sikerült volna elérni a célkitűzéseinket.

Egyébként a pénzügyi eredmények az előzetes elvárásoknak megfelelően alakultak?

Úgy gondolom, hogy jó eredményt értünk el és a cég értékét is jelentősen növeltük. Sikerült viszonylag pontosan megfogalmazni a célokat. Hetvenmillió eurót terveztünk, ezt túlteljesítettük, de még messze nem vagyunk a csúcson.

Az idei évre mi a célkitűzés?

Nagyjából a tavalyihoz hasonló nagyságrendű növekedésre számítunk, év végére szeretnénk elérni a 120 millió eurót. De emellett jelentősen csökkentjük a gyártás széndioxid kibocsátását és közel 150 új munkahelyet is teremtünk Tápiószelén és Szolnokon.

Kik akarnak transzformátort vásárolni?

Ahol megújuló energiatermelésről van szó, ahol új kapacitásokat integrálnak a rendszerbe, ott csomópontok jönnek létre, és ezek feszültségszint-szabályozást igényelnek. Ezek a feszültségszint-szabályozási pontok azok, ahol szükségesek a transzformátorok. A villamosenergia-hálózat fejlesztése, valamint a megújulók termelési ingadozása is keresletet teremt. A rendszer megbízhatóságát szolgálja az Intelligent Solutions monitoring fejlesztésünk is, melynek segítségével partnereink figyelemmel kísérhetik a termék műszaki jellemzőit, állapotát, hatékonyságát, ezáltal optimalizálhatják a pótló beruházásokat és pontosan tudják időzíteni a szervizelést is.

Gál Gergely, a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. ügyvezető igazgatója Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

A jelenlegi nem túl rózsás gazdasági kilátások mellett nem igazán jellemző, hogy magyar cég 50 millió eurós növekedéssel számoljon.

Az említett európai uniós célkitűzések nemcsak a piacot hajtják, hanem bennünket is segítenek. Az unió részeként az európai partnerekkel szimbiózisban tudunk működni. Az ügyfeleink támaszkodhatnak ránk, és mi is támaszkodhatunk az európai beszállítóinkra. Ebben a viszonyrendszerben mindenki képes azzal foglalkozni, amiben a lehető legjobb, ami elősegíti a specializációt. Megbízható partnerekkel rendelkezünk, és ezáltal a saját hozzáadott értékünk maximalizálására helyezhetjük a fókuszt.

Milyen potenciál van még az elektrifikációban?

Továbbra is hangsúlyos törekvés, hogy az energiamixben a villamosenergia részaránya növekedjen, a gáz részaránya pedig csökkenjen. Igaz ez a vállalati szektorra is. A zöldenergia-forradalom, ahogy mi látjuk, nem lassul. A statisztikák azt mutatják, hogy a zöldenergia-termelés felfutásában Magyarország az elsők között van, ami jelentős rendszerigényeket generál, emiatt pedig az energiahálózat infrastruktúráját fejleszteni és optimalizálni kell. Úgy látjuk, hogy a belátható jövőn belül ez a tendencia fennmarad.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. tápiószelei üzeme, 2023. október 18-án. Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Ebben milyen szerepet tud játszani a Ganz?

A hazai villamosenergia-hálózati beruházások a szektorban tevékenykedő gyártó és kivitelező cégek számára óriási lehetőséget rejtenek, de egyben gyors alkalmazkodást és a legújabb technológiák hatékony bevezetését kívánják meg. A Ganznak itthon és Európában is jól csengő neve van. Tradíciónkra, a termékeink hagyományos megbízhatóságára egy nagyon jó példa, a tavaly felújított generátorunk, ami már száz éve üzemel, és a rekonstrukció után további hosszú évtizedekig működhet, miközben a termékeinkkel szemben támasztott piaci elvárás negyven év körül mozog. A jelenlegi piaci pozíciónkkal a tradíciónkat tovább tudjuk erősíteni, erre büszkék vagyunk, de ehhez a versenyképességünk megerősítése is szükséges.

Amennyiben?

Csökkenteni akartuk a termékeink fixköltségét. Ennek érdekében elindítottuk az Energiafelhasználás Optimalizálási Programot, amivel csökkentjük a gyáraink energiafogyasztását. A projekt részeként építettünk egy két megawattos naperőművet és energiatárolót, ezzel pedig segítjük a saját szén-dioxid-kibocsátásunk csökkentését. A következő lépcsőfok a termékeink változóköltségeinek a visszaszorítása volt. Itt elsősorban a termelőberendezések cseréjére és felújítására gondolok, amiben fontos szempont volt, hogy az eszközök pótlása, digitalizálása a lehető legkisebb karbonlábnyom mellett történjen meg. A harmadik lépés pedig a belső optimalizáció, ami elsősorban a tervezés és a gyártás közötti szinergiák javítását célozza.

Hogyan lehet a mesterséges intelligenciát, a digitalizációt, az automatizációt még inkább kihasználni?

Tulajdonosi elvárás az új piaci lehetőségek kiaknázása. A piaci trendek alapján azt látjuk, hogy a transzformátorok iránti kereslet fokozatosan nő. Ezeket a piaci igényeket igyekszünk mi is lekövetni, és megvizsgálni az adódó lehetőségeinket. Ennek megfelelően idén is várható olyan mértékű beruházási döntés, ami megalapozza a Ganz következő 10 éves fejlődési pályáját.

Aki nem járt még a tápiószelei gyárban, az talán el sem tudja képzelni, mekkora egy-egy ilyen szörnyeteg. Mit érdemes tudni egy transzformátorról?

Szolnokon a transzformátorok acélszerkezetét gyártjuk, Tápiószelén pedig az aktív részt. Egy kész transzformátorunk szállítási súlya 50 tonnától a 200 tonnáig terjed. Egy 200 tonnás transzformátor átlagosan 10 méter hosszú, átvezetővel együtt 10 méter magas, és 4 méter széles és a gyártási ideje nagyjából 6-8 hónap. A tápiószelei üzemben egy időben 10-12 transzformátort gyártunk, de ki kell emelni, hogy a gyártási idő és a szállítási határidő két egymástól teljesen különálló időtartam. Jelenleg a piaci trend az, hogy egy nagyteljesítményű transzformátor szállítási határideje több év is lehet, aminek megfelelően a mi gyártási kapacitásunk is hosszú időre le van kötve.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. tápiószelei üzeme, 2023. október 18-án. Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Hogy néz ki a transzformátorpiac?

Az a kapacitás, amit az európai gyártók a Ganzzal együtt produkálni képesek, a folyamatosan növekvő európai igényeket ki tudja elégíteni. Európában szinte minden országban van legalább egy olyan gyártó, mint amilyen a Ganz is, így a piac nem koncentrált, de a konkurens gyártók piaci lefedettsége minden országban eltérő, így a piaci egyensúlynak mi is szerves része vagyunk.

Ez mit jelent?

Alapvetően a leterheltség az elsődleges kérdés, az európai piac egy nagy gazdasági közösség, nem országspecifikus, mindenki szállít mindenhova. A Ganz számára a német, az olasz, a spanyol, az angol, a francia, az ír, a dán és a román piac is kiemelten jelentős.

Nyilván a gazdasági kormányzat összecsapná a tenyerét, ha minden magyar cég megduplázná az exporttevékenységét. Hogyan, milyen segítséggel lehet kilépni a nemzetközi piacra?

Valóban egy olyan iparágban működünk, ahol meg lehet duplázni az árbevételt a piaci adottságoknak és a keresleti nyomásnak köszönhetően. Az energetika egy jól fejlődő európai húzóágazat, és ez segíti a Ganz helyzetét is. Másrészt a legfontosabb szempont mégis csak az, hogy olyan termékkel vagy szolgáltatással próbáljunk meg kilépni a piacra, ami Európában is piacképes és versenyképes. A kormányzat is tudja különböző programokkal támogatni a vállalkozások exportképességének megteremtését, erősítését. Mindenesetre azt gondolom, hogy az export-árbevételünk a következő 2-3 évben elérheti a 70 százalékos részarányt és ebben a legerősebb támaszunk a termékeink kiemelkedő megbízhatósága.

Viszont gyakorlatilag a semmiből kellett újjáépíteni a gyárat.

Az elmúlt négy év nem csak számomra, hanem azt gondolom a legtöbb munkatársam számára is az eddigi leghosszabb négy év volt, ez mindenképpen kellett a sikeres újrainduláshoz. Egy kevésbé attraktív piaci környezetben az iparági igények sem támasztották volna alá fejlesztési ambícióinkat, azért sokkal nehezebb lett volna a mi dolgunk is, ugyanakkor mégiscsak a Ganzban rejlő tudás, know-how és tapasztalat volt az, ami elősegítette a reorganizációt.

Gál Gergely, a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. ügyvezető igazgatója Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Az új iparstratégiában az innovatív és a tudásalapú ágazatok felé fordulna a kormányzat, ebben a környezetben milyen távlati célja van a Ganznak?

A legfontosabb távlati célunk egyértelműen a további növekedés a magas hozzáadott érték megtartása mellett. A tulajdonosok hosszú távú fejlesztési stratégiát fogalmaztak meg prioritásként. Szolnokon újraindítottuk az acélszerkezet gyártását. Jelenleg 52 munkavállalónk dolgozik ott, és további fejlesztési lehetőségeket vizsgálunk, de Tápiószelén is további beruházásokban gondolkodunk.

Az exporttevékenység mellett a képzett munkaerő Magyarországon tartása is stratégiai kérdés. A Ganz tud karrierlehetőséget biztosítani azon diplomások számára, akik nemzetközi munkakörülményekre vágynak?

Azt gondolom mindenképpen, és erre kiváló példákkal is rendelkezünk. A Ganz a hazai tudományos életet is támogatja, és igyekszünk minél mélyebb integrációt megvalósítani. Ezért is indítottuk el az Óbudai Egyetemen a Ganz Tanszéket, amelynek a vezetője dr. Nádor Gábor, a kutatás-fejlesztési részlegünk vezetője. A tanszéken több olyan hallgatóval találkozunk közvetlenül, akiknek kutatási és munkalehetőséget is tudunk biztosítani. Ez egy win-win szituáció. Tanítjuk a jövő generációját, tőlük pedig inputokat kapunk, amit fel tudunk használni a termékfejlesztésben. Inspiráló lehet az is, hogy itt a Ganzban olyan kézzel fogható terméket állíthatnak elő, ami meghatározza és formálja a jövőnket. Eközben mára a tápiószelei térség egyik legjelentősebb munkáltatói lettünk, és jövőre el szeretnénk érni a térség legnagyobb munkáltatója címét is.