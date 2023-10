Az aprópót az adta, hogy Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. három hektár területen egy összesen két MW névleges teljesítményű naperőművet létesít a tápiószelei, transzformátorokat és forgógépeket gyártó üzemében, és a munkálatok elkezdését pedig összekötötték egy sajtóeseménnyel is.

Gál Gergely ügyvezető többek között a magyar tulajdonosok az elmúlt három évben a nulláról hozták vissza a céget, a stabil működés eredményeként az idei árbevétel meghaladhatja a hetven millió eurót, jövőre pedig ismételten legalább ötven százalékos növekedést várnak. A folyamatos bővülést a nemzetközi piacon való jelenlét biztosítja, most már tizennégy országba szállítanak egyedi tervezésű transzformátoroknak. Jellemzi a gyár kilátásait, hogy a Ganz már most lekötötte teljes jövő évi gyártási kapacitását és az azutáni év gyártási kapacitásának a felét.

Gál Gergely ügyvezető Kép: economx, Nagy Tamás

A Ganznál stratégiai beruházásként tekintenek az Energiafelhasználás Optimalizálási Programra. Ezzel igyekeznek csökkenteni az energiafelhasználást, illetve csökkenteni a károsanyagkibocsátást. A napelempark szerelési munkálatai várhatóan még az év vége előtt befejeződnek, és 2024 második negyedévétől a gyáregység energiaszükségletének jelentős részét már ténylegesen a nap energiájának hasznosításával előállított áram fogja biztosítani, miközben a kibocsátást negyven százalékkal csökkentik meg - tudtuk meg.

Fenntarthatósági céljaikra tizenegy millió eurót fordítanak, amiből mintegy ötmillió eurót (körülbelül 1,9 milliárd forintot) az Orbán-kormány által létrehozott Gyármentő Program keretében kaptak vissza nem térítő támogatásként. Egyébként Külügyminisztériummal aláírt Támogatási Szerződés a vállalat nemzetközi versenyképességét is támogatja.

Az ünnepélyes napelempark-átadón Tápiószele polgármestere, Dobos Imre György kiemelte, több száz tápiószelei köszönheti a munkáját annak, hogy a magyar tulajdonosi kör és az állam segítségével a csőd széléről mentették meg az üzemet és újraindulhatott a termelés. Arról is beszélt, hogy az önkormányzat igyekszik segíteni a céget ingatlanok kedvezményes átadásával, vagy földterületek beruházási célterületté való átminősítésével.

Dobos Imre György polgármester Kép: economx, Nagy Tamás

A városvezető azt is reméli, hogy a hagyományokhoz híven a Tápiószelén élők büszkék lesznek a Ganzra.

Kell a sikerélmény, mert a nagykátai térség kilátásai nem túl reménykeltőek, a nem jelenlegi nem túl igazságos támogatási rendszernek köszönhetően Budapest innen is elszívta a forrásokat. Tápiószele nem tudott a Magyar Falu Programon keresztül sem forrásokhoz jutni, a lakossága meghaladja az ötezer főt. Egyébként ezért is lehet hangsúlyos a támogatási rendszerek esetében bevezetni a területi-térségi szempontot, ahogy arról az elmúlt hetekben már volt szó. A környéket járva mindenképpen kijelenthetjük, óriási szerencse, hogy a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója nem húzta le a rolót végleg, hiszen erre három évvel ezelőtt komoly esély nyílt.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. 2020-ban alakult, és miután a CG Electric Systems Hungary Zrt.-vel szemben 2020 júliusában felszámolási eljárás indult, a társaság nyilvános aukció keretében megvásárolta a tápiószelei Ganz-gyárat és az ahhoz tartozó eszközállományt, továbbá munkaszerződéseket kötött a társaság közel háromszáz korábbi munkavállalójával. A reorganizáció eredményeként, a vállalat megerősödve, több mint tizenöt év után újra magyar tulajdonba került. A társaság a tápiószelei gyárban egyedi nagyfeszültségű villamos berendezések, így transzformátorok, motorok és generátorok gyártását végzi, illetve ehhez kapcsolódó szerviz tevékenységeket is biztosít az ügyfelei számára.

+19 A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó napelemparkja kivitelezési munkálatainak megkezdése Tápiószelén Fotó: Hartl Nagy Tamás

Az Economx érdeklődésére Gál Gergely elárulta, a tizenegy millió eurós költségből hatmilliót állt a Ganz, nemcsak a versenyképesség növelése volt a cél, hanem a zöldítés révén a termelési költségek és a károsanyag-kibocsátás csökkentését is várják. A programban szerepel még az üzemek szigetelése és a termelési folyamatok átalakítása, ebből összegszerűen a napelempark létesítése a jelenti legkisebb költséget, körülbelül huszonöt százalékot tesz ki.

A Ganznál öt éves megtérülési idővel számolnak, persze ez függ az energiaáraktól is.

Elismerte, a zöldítést a megrendelőik is elvárják, a vevőik főként megújuló energiával termelt erőműveket fejlesztenek, és ezeket kapcsolnak hálózatba, fontos számukra, hogy a gyártóik is minél alacsonyabb kibocsátás mellet termeljenek. Gál Gergely azt is elmondta, tapasztalataik szerint a megújulók használatát a tendereken is beárazzák a megrendelők, így a rezsicsökkentés és a reputáció mellett ez is egy fontos szempont. A Ganz büszke arra, hogy meghatározó jelentőségű a térségben, az ügyvezető szerint ez egy win-win szituáció az üzem és a Tápiószele szempontjából.

+19 A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó napelemparkja kivitelezési munkálatainak megkezdése Tápiószelén Fotó: Hartl Nagy Tamás

„Itt a minőség az emberek kezében van”

Maga a transzformátorgyár tizenötezer négyzetméteren terül el, aminek a szíve a háromezerötszáz négyzetméteres tekercselő terem, ahol tizennyolc gépen dolgoznak. Folyamatos az új munkavállalók trenírozása, ugyanakkor vannak olyan pozíciók, amelyek esetében akár tizenkét hónap is lehet a bevonulási idő. Tehát a cég szempontjából nagyon nem mindegy, hogy sikerül-e megtartania ezt az értékes munkaerőt. Ehhez szükség van egyedi támogatói csomagokra is, de cserébe a térségre nem igazán jellemző stabil, és helyben elérhető munkahelyet tud ajánlani a gyár. Jelenleg háromszázötvenen dolgoznak az üzemben, és szeretnének átállni a háromműszakos gyártásra.

Itt a minőség az emberek kezében van - az üzemben így utaltak arra, hogy ez nem egy sima gyártósori munka.

Életkép a tápiószelei Ganz-gyárban Kép: economx, Nagy Tamás

Amúgy a Ganznál gyártott trafók egyediek, azt mondják, ha valamelyikből kettőt gyártanak, az már sorozatgyártásnak számít. Egy-egy transzformátor élethossza harminc-negyven év, a nagyobbakat hat-hét hónap legyártani a tervezéstől kezdve a tesztelésen át a becsomagolásig, míg a közepesek három-négy hónap alatt elkészülnek.

A transzformátorgyártás jövője a megújuló energiára való átállás miatt biztosítottnak tűnik, az üzemlátogatás során a szakemberek arról beszéltek, hogy egészen biztosan lesz kereslet 2030-ig.