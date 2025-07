Július 1-jétől új cégformában, Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven működik tovább a 100 százalékban magyar tulajdonú iparvállalat. A vállalati forma változása nem csupán jogi lépés: a döntés szervesen illeszkedik a vállalat hosszú távú növekedési stratégiájába, amelynek célja, hogy a Ganz a hazai és az európai energetikai ipar meghatározó szereplőjévé váljon – írta a cég közleményében.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. átalakulása Zrt.-vé új alapokra helyezi a nagymúltú magyar iparvállalat működését és fejlődési irányát.

A névváltás egy átfogó megújulási folyamat része. A cél, hogy a következő években a társaság ne csupán gyártóként, hanem technológiai és tudásalapú partnerként is szerepet kapjon a nemzetközi piacon, ami egyúttal lehetővé teszi új típusú együttműködések kialakítását és a piaci kihívásokra való gyorsabb reagálást is.

A Zrt.-vé válással olyan működési módra, cégformára állunk át, ami jól tükrözi a Ganz új fejlődési pályára állását – hangsúlyozta Gál Gergely, a vállalat ügyvezető igazgatója.

Olyan iparvállalatot építünk, amely képes versenybe szállni az energetikai szektorban – itthon és világszerte egyaránt

– tette hozzá.

A Ganz az elmúlt években több mint 60 millió euró értékű fejlesztési programot indított el, amelyek középpontjában a gyártókapacitás bővítése és a technológiai megújulás áll.

A vállalat 2026 végéig egy olyan új, 6500 négyzetméteres transzformátorgyárat épít Tápiószelén, amely a kapacitás megduplázását és a gyártás hatékonyságának növelését teszi lehetővé. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalat még rugalmasabban szolgálhatja ki a növekvő villamosenergia-igényeket itthon és Európa-szerte. Emellett 2024-ben elindult a forgógépgyár 12 millió euró értékű átfogó modernizációja is, amely a megújulóenergia-szektor igényeire szabott, modern gépek csúcstechnológiás gyártását célozza.

A Ganz 2024-ben története egyik legerősebb évét zárta:

nettó árbevétele 55 százalékkal, 110,65 millió euróra nőtt,

míg adózott eredménye négyszeresére, 18,15 millió euróra emelkedett.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Ganz immáron harmadik éve ér el kiváló eredményeket, ami lehetővé teszi, hogy új piacokon is megvesse a lábát, miközben tovább erősíti pozícióját az európai energetikai szektorban.

Az 1878-ban megalapított társaság a tápiószelei gyártóüzemében egyedi, nagyfeszültségű villamos berendezéseket – transzformátorokat, motorokat és generátorokat – gyárt, emellett átfogó szervizszolgáltatásokat és digitális megoldásokat nyújt magyarországi és nemzetközi ügyfelei számára. A Ganz élen jár a technológiai innováció terén, elkötelezett az energiaszektor digitális átalakítása és a fenntartható jövő iránt. A Ganz világszerte kínálja személyre szabott termékei és szolgáltatásai a megbízhatóságot, hatékonyságot és ügyfélközpontú megközelítést szem előtt tartva. Több mint 700 munkavállalójával Tápiószele térségének legjelentősebb munkaadója.

A vállalat célja, hogy a zöldenergia-hasznosítás és az elektrifikáció előretörését gyártói oldalról is hatékonyan támogassa – mindezt úgy, hogy közben a térség egyik legnagyobb munkaadójaként legalább 200 új munkahelyet teremt az évtized végéig.