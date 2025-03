Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Stuttgartban arról számolt be, hogy másfél évtizeddel ezelőtt döntött úgy, hogy gyárat épít Magyarországon, most pedig egy akkorihoz hasonló nagyságrendű fejlesztés zajlik Kecskeméten, ahol a tárcavezető szerint lényegében új gyárat hoznak létre.

Ezzel pedig a duplájára nő a vállalat magyarországi gyártókapacitása.

A tárcavezető szerint ez azt jelenti, hogy Kecskeméten így négyszázezer autó gördül majd le a gyártósorokról évente, miután az új gyár is elkezdi a sorozatgyártást.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy két, új platformra épülő modellcsalád gyártását hozza Magyarországra a Mercedes, ezáltal Kecskemét fontos fellegvára lesz a német vállalat elektromobilitási stratégiájának.

Kitért arra is, hogy jelenleg is tárgyalások folynak az új fejlesztésekről, amelyek meglátása szerint az eddigiekhez képest is teljesen új dimenziót jelentenek, és ha lehet, akkor egy még magasabb polcra helyezik a magyar autóipart az európai és a globális autóiparban.