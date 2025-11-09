Az Energiaügyi Minisztérium (EM) hivatalos Facebook-oldalán közzétett csütörtöki bejegyzése szerint októberben 2935 klímabarát gépjármű kapott zöld rendszámot, ami kilenccel haladja meg az eddigi rekordnak számító márciusi adatot. A környezetkímélő járművek teljes állománya már csaknem eléri a 96 ezret, így várhatóan még 2025-ben forgalomba áll a százezredik ilyen autó is.

A tárca kiemelte, hogy a tiszta és csendes járművekből az évtized elejéhez képest már tizenkétszer több közlekedik az utakon, számuk pedig 2023 ősze óta megduplázódott.

Már szeptemberre biztossá vált, hogy 2025 a zöldautó-állomány bővülésének eddigi legerősebb éve lesz: az első tíz hónapban több mint 25,5 ezerrel nőtt a flotta, és az év végi növekedés várhatóan átlépi a 30 ezres szintet.

A vállalati e-autó program továbbra is jelentősen hozzájárul a kereslet növekedéséhez. Eddig több mint 7000 cég kapott támogatási döntést, és közülük több mint ötezret már ki is fizettek, átlagosan 4,3 millió forintos összeggel. A 40 milliárd forintra megemelt keretnek köszönhetően a program még mindig nyitva áll a gazdasági társaságok előtt – erősítette meg az Energiaügyi Minisztérium.