Robotolni élethosszig: egyre kevésbé hisszük, hogy valaha nyugdíjba mehetünk

Hatalmas a pesszimizmus a magyar társadalomban: nem igazán hiszünk abban, hogy a jelenlegi állami nyugdíjrendszer a jövőben is fenntartható lenne. Nem meglepő, elsősorban a 40 évnél fiatalabbak készülnek arra, hogy ők lényegében már nyugdíjasok sem lesznek, hanem idős korukban is ugyanúgy dolgozni fognak. Ahogy a nők is jóval borúlátóbbak a jövővel kapcsolatban, mint a férfiak.