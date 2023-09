Orbán Viktor miniszterelnök nem sokáig árult zsákbamacskát, és hamar kiderült, hogy nagy kormányzati bejelentése a nyugdíjasokkal kapcsolatos; novemberben átlagosan félhavi nyugdíjkiegészítést kapnak az idősek. És bár a szépkorúak vannak a leginkább kitéve az inflációnak, ám a demográfiai csúcs árnyékában bemutatott népszámlálási adatok ismeretében talán jobban is időzíthettek volna.

A csütörtöki kormányinfó értelmében a korábbi 15 százalékos nyugdíjemelést kell kiegészíteni 3,5 százalékkal, de a matematika sajátossága miatt ez 3,1 százalékos emelést jelent. A havi 6532 forintos emeléssel az átlagnyugdíj 217 232 forintra emelkedik.

Sőt, mivel novemberben visszamenőlegesen is kifizetik az emelést, ami további plusz átlagosan 78 314 forintot ad a nyugdíjasoknak, így a kormányzati tájékoztató alapján

a döntés 2,5 millió nyugdíjas esetén 190 milliárdos kiadást jelent a költségvetésnek.

Bár Orbán Viktor többször is említette, hogy kemény lesz az ősz és a tél, így a nyugdíjasok számára is minden fillér jól jön, azonban néhány nappal ezelőtt a Budapesten tartott Demográfiai csúcson a kormányfő még a magyar családpolitika 2.0 programjáról beszélt. Konkrét célokat is kitűzve:

előnyt jelentsen a gyermekvállalás;

segítse a kormány az otthonteremtést;

az édesanyákra legyen alapozva a családpolitika;

családbarát módon működjön az ország;

védjék a családokat a jog eszközeivel.

A kormányfő belengette azt is, hogy meggyőzi Varga Mihály pénzügyminisztert a háromgyermekes édesanyák szja-mentességéről is.

Az adómentesség bevezetése és a nyugdíjemelés-kiegészítés amúgy bizonyos szempontból párba is állítható, miután szinte ugyanakkora kiadást jelentenének a költségvetés számára. Az Economxnak nyilatkozó közgazdász professzor szerint amennyiben 190 ezer háromgyermekes édesanyáról beszélünk, akkor az ő szja-mentességük bruttó 200 milliárd forintba kerülne. Miközben az összeg nagyságrendileg csökkenthető. Hiszen ezek anyák már így is több adókedvezményben részesül(het)nek, ilyen lehet a fiatal házasok adókedvezménye, a gyermekek után járó kedvezmények, vagy épp a 25 éven aluliakra vonatkozó adómentesség – magyarázta.

A fentiek értelmében a három gyermekes édesanyák szja-mentessége jelenleg nem kerülne többe, mint 120-150 milliárd forint.

Hiszen az életszerű az, hogy a teljes adómentesség felé vezető út egyik édesanya esetében sem ezzel a lépéssel kezdődik – magyarázta Lentner Csaba, aki egyébként optimista volt, és szerinte még idén szavazhatnak erről a parlamentben.

Így joggal várhattunk Orbán Viktortól családokkal kapcsolatos bejelentést. Már csak annak apropóján is, hogy a legfrissebb népszámlálási adatok szerint továbbra is csökken Magyarország népessége.

A legutóbbi népszámlálás (2011) óta 3,4 százalékkal, 9,6 millióra csökkent a népesség hazánkban.

Ugyanakkor az általános családalapítási rosszkedv is eluralkodott az utóbbi egy esztendőben, amit viszont lehetne hevíteni a családbarát 2.0-val. A KSH legfrissebb adatai szerint 2022 augusztusához képest a születések száma 5,3, a halálozásoké 11, a házasságkötéseké pedig 17 százalékkal csökkent.